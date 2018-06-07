بداية قوية للمصنفين في نهائيات «دبي للاسكواش»

انطلقت أمس في نادي الإمارات للغولف، منافسات نهائيات دبي العالمية لمحترفي الاسكواش، التي تنظمها حالياً «أتكو» بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة المصنفين الثمانية الأوائل (الرجال والسيدات)، على سلم ترتيب السلسلة العالمية، حيث استهل متصدرا التصنيف العالمي، محمد الشوربجي ونور الشربيني من مصر، حملتهما بفوزين ثمينين، أحرزه الأول على الكولومبي ميغيل أنجل رودريغيز 2-1، بينما فازت الشربيني على النيوزيلاندية جويل كينغ 2-0.

تألق

وفي تكرار للمواجهة التي شهدها نهائي بطولة علام البريطانية المفتوحة الشهر الماضي، تمكن الشوربجي، حامل اللقب، من رد اعتباره من الخسارة أمام رودريغيز، وهزم الأخير (11-8، 9-11،11-7)، في لقاء افتتاحي للطرفين في المجموعة (A) استغرق 49 دقيقة، وشهد عروضاً رائعة وتبادلاً طويلاً للكرات، وقدمت الشربيني، المصنفة الأولى وبطلة العالم مرتين، عروضاً قوية في أولى مباريات الفترة المسائية في مواجهة كينغ، أكدت خلالها أنها قادمة بقوة للدفاع عن لقب أفضل لاعبة عقب إنزالها هزيمة سريعة في 22 دقيقة بالمصنفة 4 عالمياً، وقالت الشربيني التي وصلت إلى نهائي دبي العام الماضي: من المهم أن أنهي موسمي وأنا في القمة، إذ لم يسبق لي الفوز بهذا اللقب من قبل، ورغم وصولي إلى النهائي العام الماضي، غير أن الحظ لم يحالفني بالفوز، وهذه المرة لن أدخر جهداً لتحقيق الفوز، وآمل أن أنجح في ذلك.

ومن أبرز النتائج الأخرى التي شهدتها الفترة الأولى، أن استهلت البريطانية لورا ماسارو «34 سنة» حملة الدفاع عن اللقب بإحراز فوزها الخامس (في آخر ست مباريات) على المصنفة الثانية عالمياً، المصرية رنيم الوليلي 2-1، وتصدرت مع الفرنسية كاميل سيرميه المجموعة (B)، وتتطلع لانتزاع لقبها الثالث على التوالي في الحدث، وفوز الفرنسية كاميل سيرميه، المصنفة الخامسة عالمياً، على البريطانية سارا جين 2-1 (11-8،12-10) في مباراة استغرقت 50 دقيقة، وجمع اللقاء التالي مصنف ألمانيا الأول سايمون روزنر والمصري كريم عبد الجواد، المصنف الأول عالمياً سابقاً، حيث هيمن الأول على مجريات المباراة نظراً لمعاناة عبد الجواد من إصابته في الكتف، وأنهى روزنر المواجهة لصالحه 12-10، 11-6، وشهد لقاء الظهيرة الأخير فوزاً مستحقاً في المجموعة (B) للمصري علي فرج، المصنف الثاني، على الفرنسي غريغوري غولتيير، الحائز لقب النهائيات ثلاث مرات، في مواجهة لم تدم أكثر من 33 دقيقة وانتهت 2-0.

مواجهة

وتغلبت المصرية نور الطيب، المصنفة الثالثة، على مواطنتها نوران جوهر، المصنفة السادسة، بشوطين مقابل لا شيء (11-5، 11-4)، في مباراة خاطفة (13 دقيقة فقط)، وقالت الطيب «25 سنة» التي تشارك في الحدث للمرة الأولى: أتيت إلى دبي العام الماضي لمتابعة زوجي اللاعب علي فرج، وكنت آمل أن أكون من المشاركات في الحدث، لذلك عملت بجد للتأهل وأنا سعيدة بتواجدي في دبي.

مشاركة

في آخر بطولة يشارك فيها قبل اعتزاله، فاز البريطاني المخضرم نك ماثيو «37 سنة» على المصري طارق مؤمن، المصنف الرابع 2-0. ويشارك ماثيو (التاسع في ترتيب السلسلة)، مكان المصري مروان الشوربجي (المصنف الثالث) الذي أبعدته الإصابة في الركبة عن خوض المنافسة.