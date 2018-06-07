الإمارات تستضيف مركز التميز لغرب آسيا

تستضيف الإمارات مركز التميز الأول في غرب آسيا لأصحاب الهمم، ضمن مبادرات اللجنة البارالمبية الآسيوية، التي أطلقت 3 مراكز للتميز في القارة الصفراء، تشمل الغرب والشرق والوسط، من أجل تأهيل وتدريب الكوادر التي تخدم رياضة أصحاب الهمم بالقارة من مدربين ومصنفين وإداريين وحكام في ظل الاهتمام الكبير الذي ظلت توليه القيادة الرشيدة بالدولة لأصحاب الهمم، مما كان له الأثر الكبير في أن تحقق رياضة هذه الفئة طموحاتها المطلوبة وهي ثمرة هذا الاهتمام لتظل اللجنة البارالمبية الآسيوية محط الأنظار وخصوصاً انه على رأس هرمها إماراتي.

جودة

وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن الهدف الرئيس من إطلاق هذه المراكز في القارة الآسيوية يتمثل في التركيز على الكيف والجودة وتأهيل العناصر حتى تحقق رياضة أصحاب الهمم المراد وخصوصاً أن 65 % من أصحاب الهمم في العالم من القارة الآسيوية مما يتطلب جهداً مضاعفاً لتوفير أدوات التميز من أجل الحصول على الإنجازات وحصد الميداليات في الألعاب البارالمبية لتطوير رياضة أصحاب الهمم في مختلف مناطق العالم، وأشار إلى أن اللجنة البارالمبية الآسيوية تسعى من أجل الاهتمام بالشباب والناشئين برسم خريطة تطوير لأجل وصولهم إلى منصات التتويج وخصوصاً أن القاعدة هي أساس النجاح.

توحيد القارة

وكشف العصيمي عن أبرز النجاحات التي حققتها اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال الفترة الماضية والتي تتمثل في توحيد آسيا لتصبح الأقاليم الخمسة على كلمة واحدة وخصوصاً انه في الاتحاد قوة وهي الرسالة التي نجحت اللجنة في تحقيقها، وقال: أبرز التحديات خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الحصول على إحصائيات دقيقة عن أصحاب الهمم في القارة الصفراء التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع القاري في عملية التخطيط الاستراتيجي، وأضاف: أن انتشار الرياضة في الأقاليم الخمسة على رقعة واحدة يشكل تحدياً في عمليات التواصل من أجل أن يحقق كل صاحب أو صاحبة همة طموحاته المطلوبة برسم صورة طيبة عن رياضة بلاده في المحافل القارية والدولية، وقال: اللجنة البارالمبية الآسيوية تسعى لتطوير جميع الألعاب في القارة وأن المجلس الآسيوي لن يتردد لحظة في دفع مسيرة هذه الألعاب البارالمبية.

اجتماع

يعقد المجلس الآسيوي البارالمبي، اجتماعاً مهماً في جاكرتا يومي 28 و29 يونيو الحالي، للاطلاع على استضافة اندونيسيا للدورة الآسيوية في أكتوبر المقبل، والذي سيناقش الاستراتيجية الجديدة قبل عرضها على الجمعية العمومية مطلع 2019.