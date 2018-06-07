«شرطة دبي» يتزعم «تحدي ند الشبا الليلي»

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، عن هوية الفائزين بالمراكز الأولى في «تحدي ند الشبا الليلي»، وذلك عقب اعتماد النتائج من اللجنة الفنية ومراجعة الأزمنة لجميع المشاركين. وحققت شرطة دبي الزعامة على صعيد فرق الرجال والمختلطة بعدما نالت المركزين الأول والثالث عبر فريقين، حيث جاء فريق شرطة دبي في صدارة الترتيب قاطعاً المسافة التي امتدت 5 كلم وتضمنت 12 عائقاً، بزمن وقدره 22:39 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني فريق جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في أبوظبي بزمن 23:26 دقيقة، وبالمركز الثاني فريق شرطة دبي «ب» بزمن 25:09 دقيقة.

وعلى صعيد فرق السيدات حقق المركز الأول فريق يحمل اسم «يونايتد جيرلز أوف ذا وورلد» بزمن بلغ 38:24 دقيقة، وبالمركز الثاني فريق «بايس 3» بزمن 40:26 دقيقة، وبالمركز الثالث فريق «كول رانينغز» بزمن 51:14 دقيقة.

ومن أبرز النتائج للفرق الإماراتية للسيدات، تحقيق فريق سيدات بلدية دبي المركز الخامس بزمن 56:14 دقيقة، وفريق سيدات جمارك دبي المركز السادس بزمن 1:02:33 ساعة.

وعلى صعيد منافسات الفردي، كسب الروسي سيرجي بيريلجين المركز الأول للرجال بعدما أنهى التحدي بزمن وقدره 20 دقيقة.

وفي منافسات الفردي للسيدات، كسبت الكرواتية تيا فابير المركز الأول بعدما أنجزت مهمة التحدي في زمن وقدره 29:44 دقيقةوسجلت شهد أبو دبس أفضل نتيجة إماراتية بعدما جاءت بالمركز التاسع بزمن وقدره 34:14 دقيقة.