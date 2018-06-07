«بلدية دبي» يتوج بلقب «سلة الكراسي»

انتزع فريق بلدية دبي كأس بطولة السلة للكراسي المتحركة بدورة ند الشبا الرياضية بجدارة واستحقاق، والتي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتغلب فريق بلدية دبي بأداء قوي على فريق النيابة الذي يخسر النهائي الرابع على التوالي بنتيجة 63-46 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أول من أمس، فيما أنهى شرطة دبي البطولة في المركز الثالث.

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وصلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير البطولة وعلي عمر عضو اللجنة المنظمة بتتويج فرق بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وأكد محمد مبارك المطيوعي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع ببلدية دبي أن الفريق قدم مستويات قوية في جميع المباريات التي خاضها منذ الدور الأول واستحق الفوز باللقب بجدارة، معربا عن فخر بلدية دبي بالمشاركة في دورة ند الشبا.

وقال: استعد فريق بلدية دبي بشكل جيد قبل الدورة، ونجح في الظهور بأداء في مستوى التطلعات، ونشكر الإداريين المشرفين عليه لما بذلوه من جهد.

وأوضح المطيوعي أن بلدية دبي تزخر بالكفاءات والقدرات الرياضية في مختلف الألعاب وهي حريصة أن يتواجد موظفوها في كل الفعاليات الرياضية في دبي أو حتى خارج الدولة في مسابقات الرجل الحديدي على سبيل المثال وذلك لتعزيز استراتيجية إمارة دبي في جعل الرياضة أسلوب حياة .

فرض فريق بلدية دبي المباراة سيطرة واضحة من البداية ترجمها التايلاندي أكاسيت بتسجيل أول نقطتين، وأضاف إبراهيم الحمادي نقطتين جديدتين، ليرفع النتيجة إلى 4-0، وسجل حبيب عبدالمجيد أول نقطتين للنيابة العامة إلا أن أكاسيت الأبرز في المباراة رفع النتيجة إلى 6-2، وظهر اعتماد البلدية على رقابة البريطاني الكساندر، لاعب النيابة والذي يمثل الورقة الرابحة في الوقت الذي لعب فيه أكاسيت دون رقابة وهو ما رجح كفة فريقه في بداية اللقاء.

وسجل صلاح عفيفي للنيابة وقلص الفارق إلى نقطتين، وبعدها نجح اللاعب نفسه في تحقيق التعادل 6-6، إلا أن أكاسيت كالعادة رد سريعا بتسجيل 4 نقاط متتالية، ويعيد الفارق إلى 4 نقاط، 10-6، إلا أن البلدية يسيطر على أجواء اللعب ويسجل نقطتين ، وينهي البلدية الشوط الأول متقدما 14-6.

ويبدو أن شبح خسارة النيابة في المباراة النهائية لثلاثة مواسم متتالية تسبب في توتر اللاعبين وعدم تركيزهم في المباراة ما مكن بلدية دبي من تعميق الفارق في الأشواط الثلاثة والفوز باللقب.