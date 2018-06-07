الجيل الثاني لـ«عيال جميل» يظهر في «ناس»

واصل «عيال جميل» ظهورهم ببطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا للمرة الخامسة على التوالي، لكن ظهورهم هذه المرة بفريق الإمارات للسياقة تزامن مع مشاركة اللاعب الشاب جميل منصور جميل، وهو أحد لاعبي الجيل الثاني لـ«عيال جميل»، عمره 17 عاما وينشط ضمن فريق نادي الظفرة تحت 18 عاما. ويعدّ «عيال جميل» أبرز لاعبي كرة قدم الصالات في الإمارات، ونجحوا الموسم الحالي في قيادة الظفرة إلى التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، فيما يحملون في رصيدهم 6 ألقاب.

ولعب الأشقاء الأربعة منصور، وصبري، وسالم، وعبدالكريم بفريق الوصل وتوجوا معه بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، قبل أن يجمد النادي اللعبة ويتجه اللاعبون إلى فريق الظفرة الذي قادوه للتتويج بلقب الدوري مرتين متتاليتين، إضافة إلى بطولة كأس رئيس الدولة، والمشاركة التاريخية في كأس القارات والحصول على المركز الثالث في البطولة، بقيادة شقيقهم اللاعب المخضرم منصور جميل (45 عاماً) الذي يغيب هذه المرة عن دورة ند الشبا بسبب الإصابة.

ظهر ثلاثة أشقاء من «عيال جميل» هم سالم (المدرب) وصبري وعبد الكريم بفريق الإمارات للسياقة ومعهم جميل ابن شقيقهم الأكبر منصور في أول مشاركة له مع أعمامه في الدورة.

وعبر جميل عن سعادته باللعب إلى جانب والده وأعمامه الثلاثة بنفس الفريق، مشيرا إلى أنه نشأ في أجواء كرة قدم الصالات وأمام إصرار أعمامه على استقطابه لهذه اللعبة لم يستطع الاستمرار في لعب كرة قدم العشبية بنادي النصر الذي لعب معه بفريق تحت 13 عاما.

وأوضح جميل أنه انضم إلى فريق تحت 18 عاما بالظفرة، وسبق أن خاض العديد من المباريات مع والده منصور جميل قبل أن يترك اللعبة مؤقتاً بسبب الإصابة.

من جهته صرح عمه صبري أن ابن أخيه قادم بقوة لكرة قدم الصالات لكنه يحتاج إلى مواصلة العمل بشكل اكبر والاستفادة من الاحتكاك بأعمامه وبقية اللاعبين المميزين في نادي الظفرة، وبتواجده إلى جانب لاعبين كبار في الدورة سيتعلم منهم أساسيات اللعبة.