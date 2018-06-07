الدوسري: تنوع الألعاب وراء نجاح الدورة

تقدم عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالنجاح الباهر الذي تحققه دورة ند الشبا الرياضية في عامها السادس، مؤكدا أن الحدث يمضي في درب النجاحات سنويا بفضل دعم سموه وتوجيهاته، التي انعكست على الدورة التي تحولت إلى منصة لإبراز قدرات شباب الوطن وإبداعاتهم إلى جانب كونها ملتقى اجتماعيا متكاملا خلال الشهر الفضيل.

وأرجع الدوسري توالي نجاحات الدورة في تبنيها نهج التطور المستمر، إلى جانب مواصلة التنوع في الألعاب الرياضية وزيادة عددها في جميع المنافسات الفردية والجماعية، حيث شهدت النسخة الحالية انضمام رياضة الجوجيتسو، وإقامة منافسات لكرة الطائرة وكرة قدم الصالات في الأردن ومصر، بما يعكس التوجه للدورة الساعية لتعزيز قدرات الشباب العرب وتشجيعهم.

وعبر الدوسري عن تقديره لجهود مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة في تأمين أفضل الخدمات للفرق المشاركة والجمهور، حيث تحول مجمع ند الشبا الرياضي يوميا إلى ملتقى مميز تقدم فيه أجمل العروض الرياضية بحضور نخبة من أفضل الرياضيين من داخل الدولة وحول العالم، إلى جانب إبراز ألعاب رياضية متعددة من شأنها أن تجذب المزيد من الممارسين لها على المدى الطويل.