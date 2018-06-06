مليحة يختتم بطولته الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف

اختتم نادي مليحة الثقافي الرياضي مساء أول من أمس، بطولته الرمضانية الدولية الأولى للشطرنج الخاطف، والتي تأتي في سياق اهتمامه بلعبة الشطرنج ودورها في تنمية مدارك العقل لدى الأجيال، وحضر الختام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج وخليفة الكعبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وجمعة الكتبي عضو المجلس البلدي لمنطقة المدام، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي والإماراتي للشطرنج، بجانب حضور أعضاء مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي ولفيف من المدعوين والمشاركين، وتم تكريم الفائزين ومنحهم الكؤوس والميداليات، حيث حل بالمركز الأول ميلادينفيك أجور من صربيا وبالمركز الثاني لاندا كونستنات من روسيا ثم سالم عبدالرحمن من الإمارات، كما تم تكريم الشيخ سعود المعلا والدكتور سرحان المعيني بتقديم درع نادي مليحة لهما تقديراً لجهودهما في نشر اللعبة وتطويرها على الصعد كافة.

وأشار مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة إلى أن البطولة جرى تنظيمها بعد أن تم التخطيط لها وفق عمل دؤوب ومتواصل وخطة فنية لتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث لتكون بمستوى يليق برياضة الأذكياء في ظل التشجيع والدعم الكبير من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، ممثلاً بالشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.