الشوربجي والشربيني الأفضل بين محترفي الاسكواش

فاز لاعب الاسكواش المصري محمد الشوربجي ومواطنته نور الشربيني، متصدرا التصنيف العالمي في فئتي الرجال والسيدات بـ «جائزة أفضل لاعب - لاعبة للعام» خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش 2017-2018، الذي أقيم في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي مساء أمس، وذلك تقديراً لأدائهما العالي الموسم الماضي. وشهدت الجائزة منافسة كبيرة بين الشوربجي والكولومبي، قبل أن تحسم لجنة الجائزة أمرها لصالح الأول، الذي عاد بقوة إلى أجواء المنافسات الدولية وتربع على قمة التصنيف العالمي، وحصد سبعة ألقاب كبيرة، بما فيها لقب بطولة العالم 2017.

ومن المقرر أن يبدأ الشوربجي اليوم، حملة دفاعه عن لقب نهائيات دبي لبطولات أتكو العالمية لمحترفي الاسكواش (5 يونيو)، بلقاء مثير يجمعه مع الكولومبي ميغيل أنجل رودريغيز، بعد أن هزمه الأخير في نهائي بطولة علام البريطانية المفتوحة الشهر الماضي.

في المقابل حصلت الشربيني على جائزة فئة السيدات في ختام موسم حافل، شهد تتويجها بأربعة من ألقاب السلسلة العالمية: بطولة هونغ كونغ المفتوحة، بطولة الماسترز الافتتاحية لمحترفات الاسكواش في السعودية، دورة البطلات، وبطولة بريطانيا المفتوحة، وتعد الشربيني ومواطنتها نور الطيب اللاعبتين الوحيدتين اللتين فازتا بعدد من بطولات السلسلة هذا الموسم.

روح رياضية

ونالت المصرية رنيم الوليلي، بطلة العالم، جائزة «الروح الرياضية للسيدات» بعد أن وقع عليها الاختيار من قبل زميلاتها، في حين حصل رودريغيز على الجائزة ذاتها في فئة الرجال. وتُمنح هذه الجائزة للاعب الذي أظهر روحاً رياضية عالية خلال الموسم، داخل ملاعب الاسكواش وخارجها. وحصل كل من رودريغيز ونور الطيب على «جائزة ضربة الموسم» للرجال والسيدات.

كذلك حصلت كل من الطيب وكينغ على جائزة أفضل مباراة للسيدات للموسم في بطولة ويندي سيتي المفتوحة، بينما ذهبت ذات الجائزة في فئة الرجال إلى الألماني رافائيل كاندرا الذي هزم مروان الشوربجي على نحو مثير في ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة.