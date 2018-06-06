«أنكل سعيد» بطل فرق البادل تنس

توج فريق أنكل سعيد بطلاً لمنافسات الفرق ببطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية، ليحتفظ بذلك باللقب بعدما تغلب على فريق فالنسيا، الذي اضطر للانسحاب بعد إصابة لاعبه جيليرمو.

وفاز فريق أنكل سعيد في المجموعة الأولى 6-1، ثم تقدم بداية المجموعة 2-صفر، قبل انسحاب فالنسيا.

ونال فريق «تيم موندا» المركز الثالث عقب تفوّقه على فريق «أس إتش إم» بفوزين مقابل فوز واحد، حيث تفوق فريق «تيم موندا» في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2، ثم عادل فريق «أس إتش أم» الكفة بالفوز بالمباراة الثانية بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، قبل أن يحسم «تيم موندا» المباراة المباراة الثالثة بواقع 6-4 و3-6 و7-6.

وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس وقائد فريق «أنكل سعيد» جانباً من منافسات الدور النهائي لمنافسات الفرق.

وكشف الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن اتحاد البادل يعمل في الفترة الحالية على نشر اللعبة في المدارس والجامعات والشركات، وذلك من أجل توسيع قاعدة الممارسين للعبة التي ولدت بشكل مميز في دورة ند الشبا الرياضية.

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن منافسات النسخة الحالية من الدورة شهدت مستويات قوية لجميع الفرق واللاعبين ما يؤكد التطور المستمر لها، وأضاف: نأمل أن يستمر تطور اللاعبين المواطنين والأجانب من أجل الارتقاء باللعبة .