خالد الكمالي يظفر بكأس «رمضانية السنوكر»

توج الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائزين بالبطولة الرمضانية للبلياردو والسنوكر، التي تحمل اسمه ويرعاها، ونظمها اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر في نادي الاتحاد، بحضور كل من رائد باقر نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، يوسف بن كرم عضو مجلس إدارة الاتحاد، خالد الخيلي مدير الاتحاد، محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، سعيد المري، مشرف لعبة البلياردو، وتسلم اللاعب خالد الكمالي كأس البطولة بعد فوزه باللقب، فيما جاء محمد شهاب وصيفاً وحبيب صباح من البحرين في المركز الثالث، وحل شفيق الله من باكستان رابعاً، كما نال خالد الكمالي جائزة إحرازه أعلى بريك «120 نقطة»، وفي منافسات البلياردو شارك 64 لاعباً بينهم اثنان من لاعبي المنتخب هما عمران سالم وسند الجلاف وخرجا من الدور ثمن النهائي.

نتائج

وأسفرت نتائج الأدوار النهائية للبطولة في منافسات السنوكر عن فوز محمد شهاب على محمد شريف 4-1 وشفيق الله على وليد سالم 4-صفر وخالد الكمالي على عبد الرحمن الشامسي 4-1 وحبيب صباح على محمد الجوكر 4-1 في الدور ربع النهائي، وفي المربع الذهبي فاز محمد شهاب على شفيق الله 4-3 وبنفس النتيجة فاز خالد الكمالي على حبيب صباح، فيما فاجأ الكمالي في الدور النهائي المصنف رقم واحد محمد شهاب بالفوز عليه 5-3.

وعبّر الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بعد تتويجه أبطال النسخة الرمضانية الأولى، عن سعادته بمشاركة لاعبي المنتخب في البطولة، مما أسهم في إضفاء كثير من الإثارة والتشويق للبطولة، وأشار إلى انه من هواة لعبتي البلياردو والسنوكر ويحرص على ممارستها وهي من الألعاب التي تتميز فيها الإمارات من خلال المشاركات الخارجية التي حقق فيها أبطال الإمارات إنجازات معروفة، وأشاد الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بدور اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر في الاهتمام باللعبتين وتنظيمه للنشاط بشكل متواصل، بما في ذلك شهر رمضان الكريم.

حرص

ومن جهته أكد رائد باقر نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن اتحاد اللعبة حريص على تنظيم البطولات على مدار العام، للمحافظة على المستوى الذي وصل له لاعبو الإمارات والنتائج التي حققوها في السنوات الماضية، وتقدم باقر بالشكر إلى الشيخ مكتوم بن جمعة، على حرصه لتتويج الفائزين بالبطولة الرمضانية التي شهدت مشاركة كبيرة للاعبين من مختلف الجنسيات ومعهم لاعبي المنتخب الوطني الأول، وأثنى رائد باقر على العمل الذي كان يقوم به اتحاد اللعبة في فترات سابقة، مشيراً إلى أن دوره سيكون مكملاً لتلك المسيرة، وأشاد بالمجهود الذي بذله عبد المنعم الختال نائب الرئيس السابق، وكانت ثمرة ذلك المجهود واضحة في النتائج التي تحققت على مدار أكثر من 8 سنوات.

هدية

تسلم الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم، هدية تقديرية من اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، من رائد باقر نائب رئيس الاتحاد بمناسبة تنظيم النسخة الأولى لهذه البطولة.

وتم تكريم البحريني حبيب صباح بهدية تقديرية، لحرصه على المشاركة المتواصلة في البطولات التي تقام في الإمارات.