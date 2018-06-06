الشارقة يودّع مدرب اليد عبدالكافي والمحترف الهدوي

ودّع نادي الشارقة الرياضي، في تكريم خاص نظمته إدارة الألعاب الجماعية مساء أمس بمقر نادي الشارقة الرياضي، كلاً من المدرب المصري وليد عبد الكافي مدرب فريق الرجال لكرة اليد، وسليم بن عبدالله الهدوي اللاعب المحترف بفريق الرجال لكرة اليد، بعد انتهاء فترة التعاقد معهما، وقام أحمد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، يرافقه أعضاء إدارة الألعاب الجماعية، وهم ناجي ربيعة، وعدنان الخيال، وعلي الأميري، وأحمد ندا مساعد المدير التنفيذي، بتكريم عبد الكافي والهدوي، والإشادة بجهودهما الكبيرة خلال الفترة الماضية مع الفريق الأول لكرة اليد، وأعربت أسرة نادي الشارقة الرياضي عن خالص شكرها وتقديرها للجهود الطيبة والإنجازات المتميزة التي حققها المدرب عبد الكافي في الفترة التي قضاها مع فرق اليد المختلفة بالنادي، وخاصة فريق الرجال، والتي حصد معها الكثير من البطولات، مما كان له الأثر الكبير في الارتقاء باللعبة وتبوؤها مكانة عالية على مستوى أندية الدولة، كما أثنت إدارة الألعاب الجماعية على جهود المحترف سليم بن عبدالله الهدوي، وتعاونه المتميز خلال مشاركته الإيجابية مع فريق الرجال، ونقل أحمد البح تحيات رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وكل أسرة النادي وإدارة الألعاب الجماعية، ولاعبي فرق اليد، للمدرب عبد الكافي، واللاعب سليم بن عبدالله الهدوي، واصفاً إياهما بأنهما كانا إضافة نوعية ومميزة للعبة اليد في نادي الشارقة.