«ناس» تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

احتفت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية مساء أمس الأول، بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام، تخليدا لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتأتي الاحتفالية مساهمة من اللجنة المنظمة للدورة في الاحتفالات بيوم زايد للعمل الإنساني التي تعم البلاد في رمضان من كل عام استذكارا لدور مؤسس الدولة، رحمه الله، ومساهماته الإنسانية الكبيرة للوطن والعالم التي ما زالت حاضرة على أرض الواقع.

وزينت صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الجدران الخارجية لمجمع ند الشبا الرياضي وتعطرت الصالات الرياضية بكلمات قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حملت عنوان «نم قرير العين بعد التعب يا أبي الأكبر من بعد أبي»، والتي غناها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حيث ترددت هذه الأغنية المؤثرة على مسامع الجماهير والمشاركين في صالات كرة القدم والبادل تنس وأرجاء المجمع الرياضي طوال الليلة، وذلك مساهمة من اللجنة المنظمة للدورة في الاحتفالية الوطنية «يوم زايد للعمل الإنساني»، والذي يأتي بالتزامن مع «عام زايد» في هذا العام الغالي علينا جميعاً.

وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على إقامة هذه الاحتفالية وفاء منها للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في كل عام، والتي يتفاعل معها جميع زوار المجمع من مختلف الجنسيات والأعمار، وكونها تحمل رسالة وفاء وتقدير لا ينضب للقائد الراحل الذي أفنى عمره في بناء الوطن وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن والتعايش بسلام في هذا الوطن فحوله إلى ما هو عليه الآن واحة سلام وازدهار منهجه السعادة والإبداع، ووضع نهجا تترجمه القيادة الرشيدة سيرا على خطى الوالد المؤسس.

وأكد حسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية، أن اللجنة المنظمة قامت سنويا على الاحتفال بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» من خلال هذه المبادرة التي تقوم بها، لكنها حرصت في هذا العام على أن يكون لها مساهمة مؤثرة بالتزامن مع هذا اليوم من خلال إطلاق الدورة بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات» جائزة سنوية تحمل اسم البصمة الرياضية «قدرات لا حدود لها»، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، من أجل استنهاض العمل ومواصلة مسيرة العمل والتميز التي تسعى لها الدولة في كافة المجالات.