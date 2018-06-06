عبدالله المري يستقبل فريق شرطة دبي

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي المشارك في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا، التي انطلقت فعالياتها تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، وذلك في مقر القيادة العامة بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في إمارة دبي، والعميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، ومدير الفريق العقيد حمد أحمد ديلان، ومدرب الفريق خالد علي شاه.