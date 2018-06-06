10 نجوم يسطعون في «سماء ناس»

خطف 10 لاعبين أجانب الأنظار في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا بأدائهم الراقي ومساهمتهم بشكل واضح في النتائج الجيدة التي حققتها فرقهم في دوري المجموعات ووصولها إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، يتقدمهم البرازيلي ويليامس أوليفير دو ناسيمنتو لاعب فريق الإمارات للسياقة وهو في الأصل لاعب فريق الظفرة بدوري الصالات، يتصدر حالياً ترتيب هدافي البطولة بـ8 أهداف، يعدّ القلب النابض لفريق الإمارات للسياقة ويتميز بسرعته وتحركاته على أرضية الملعب في كل الاتجاهات ومساندته للدفاع والهجوم، يعتبر أحد أكثر اللاعبين ظهوراً في الدورة بـ4 مشاركات سابقة.

وإلى جانب أوليفيرا برز كذلك في فريق الإمارات للسياقة البرازيلي رنجال تايان بيس بيريرا وهو لاعب فريق كيم دوسون بالدوري الإيطالي لكرة قدم الصالات، وهو أحد اشهر أندية الكالشيو، يعتبر رنجال الورقة الرابحة في تشكيلة المدرب سالم جميل وبدا غيابه مؤثراً للغاية عن مباراة نصف النهائي أمام الطاهر.

وبرز رنجال بشكل لافت في الدوري البرازيلي في موسم 2016-2017 ما مكنه من الانتقال إلى الدوري الإيطالي وهو من مواليد 1990 ويحمل في رصيده 3 أهداف في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا.

كما برز في فريق الإمارات للسياقة الاذري من أصل برازيلي تياغو تيلس مارتن لاعب فريق أراس بالدوري الأذربيجاني و منتخب أذربيجان وهو أحد اللاعبين المعروفين بتسديداته القوية ويحمل في رصيده 4 أهداف ببطولة ند الشبا.

ولعب الثلاثي البرازيلي دوراً مهماً في وصول شرطة دبي إلى المربع الذهبي، وهم ايفرتون كار دوسو الملقب بـ«غالو» والذي نجح في تسجيل 5 أهداف في بطولة ند الشبا منها هاتريك في مباراة ربع النهائي في شباك فريق «ام كي آس»، إلى جانب جوناثان لويز سيزار الملقب بـ«باتوم» محرك فريق شرطة دبي ومصدر خطر دائم لكل الفرق في البطولة، ويحمل في رصيده 3 أهداف حتى الآن، إضافة إلى ألكس ويليام لاعب فريق مليحة بدوري الصالات ويعرف بقنصه للأهداف من أنصاف الفرص.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب المتميزين لاعب فريق البحري الفرنسي محمد عبد الصمد محمد لاعب منتخب الديوك والذي برز بأداء لافت ولعب دورا مهما في بلوغ فريقه إلى نصف نهائي البطولة بتسجيله سوبر هاترك منها ثنائية في مباراة ربع النهائي في شباك سبورت فور أوول.

وبرز في صفوف فهود زعبيل البرازيلي تاينان داسيلفا ريجو الذي يلعب لمنتخب كازاخستان وبفريق كيرات بالدوري الكازاخستاني أحد أفضل الأندية الأوروبية في كرة قدم الصالات، وخطف تاينان الأنظار إليه بأهدافه الأربعة التي قادت فهود زعبيل إلى ربع النهائي قبل أن يخرج على يد الطاهر حامل اللقب.

وبرز في صفوف فهود زعبيل كذلك البرازيلي دوغلاس جونيور دا سيلفا لاعب منتخب كازاخستان وفريق أي أف سي كيرات الكازاخستاني الذي شارك معه في 79 مباراة سجل فيها 63 هدفا كما لعب 30 مباراة مع كازاخستان سجل فيها 27 هدفا.

وخطف ثنائي الطاهر الأنظار إليهما بأدائهما الرائع في دوري المجموعات، الأول جيفرسون لويس كوريا لاعب المنتخب البرازيلي وزميله في منتخب السامبا اري سانتوس سيلـفا.

ومقابل بروز هؤلاء النجوم، لم يحالف الحظ الأسباني بول باجيكو غوانزاليس لاعب فريق «ام كي آس» و سانت كولوما الأسباني، في الظهور بأداء لافت في مستوى نجوميته وغادر البطولة مطروداً بالبطاقة الحمراء.

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شارك 36 لاعباً أجنبياً في بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا منهم 15 لاعباً برازيلياً ثم جاء اللاعبون البرتغاليون في المركز الثاني بـ7 لاعبين، وإيران بـ4 لاعبين وإسبانيا 3 لاعبين، ولاعبان اثنان إيطاليان، ومثلهما من فرنسا، ولاعب وأجنبي واحد من صربيا، ولاعب مصري، وآخر من جورجيا.