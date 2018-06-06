«شرطة دبي» يحلّق ببرونزية «سلة الكراسيّ»

حلّق فريق شرطة دبي بالميدالية البرونزية في بطولة كرة السلة على الكراسيّ المتحركة، بعد فوزه على فريق دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 32-13، في المباراة التي جرت بينهما مساء أول من أمس، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

بدأت المواجهة حماسية في ظل تواجد جمهور كبير من أصحاب الهمم والعائلات، الذين حرصوا على التواجد في الصالة وتشجيع الفريقين، ورغم ذلك لم يسجل سوى المحترف المصري أشرف أبو زيد لاعب شرطة دبي 3 نقاط في أول 4 دقائق، وانتظر فريق الإسعاف لفترة طويلة لتقليص النتيجة إلى فارق نقطة 3-2، إلا أن النصف الثاني من الفترة الأولى شهد تغييرات في النتيجة من خلال تسجيل جاسم رمضان لفريق الشرطة، ويرد كيلي كيسلي إلا أن فريق الشرطة يسيطر على مجريات اللعب في ظل الفرص المهدرة من لاعبي الإسعاف وتنتهي الفترة الأولى بتقدم الشرطة 10-6.

يبدأ أبو زيد التسجيل لفريق الشرطة في بداية الفترة الثانية بقوة، ويرفع النتيجة إلى 12-6، ويعود اللاعب نفسه ويسجل 4 نقاط متتالية، ويبدأ فريق الإسعاف في دخول المواجهة بعد 3 دقائق، وهو وقت متأخر بعدما سجلوا أول نقطتين، وتتحرك النتيجة على 16-10 في منتصف الفترة، وتدخل المواجهة في آخر دقيقتين وبات الشرطة الأقرب للفوز بالميدالية البرونزية بعدما رفع النتيجة إلى 22-12، واشتعلت المدرجات بالهتاف بعدما سجل جاسم النقبي لاعب المنتخب وفريق شرطة دبي أول ثلاثية ويرفع النتيجة إلى 29-13، وحسمها شرطة دبي بنتيجة 32-13.