«فيكتوري» يسجل لقبه العالمي الأول في «واقف محترفين»

أهدى المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتيرر مؤسسة الفيكتوري تيم الإنجاز واللقب الأول بالفوز بالمركز الأول في منافسات «واقف محترفين جي بي 1»، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية على مياه أولبيا الإيطالية بمشاركة أكثر من 80 متسابقاً من 25 دولة، وتفوق نجم فريق الفيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، والذي يخوض تحدياً خاصاً هذا العام من أجل استعادة لقبه الذي أحرزه عام 2015 على جميع المنافسين في تلك الفئة خلال المرحلتين الأولى يوم السبت الماضي، والثانية أول من أمس، ليتصدر الترتيب العام في الجولتين جامعاً 50 نقطة وضعته في قمة الترتيب.

القمة العالمية

وضرب نجم فريق الفيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر أكثر من عصفور بحجر واحد، بعدما توج باللقب العالمي الكبير واعتلاء صدارة الترتيب العام لفئة واقف محترفين جي بي 1 برصيد 95 نقطة وضعته في القمة العالمية بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه المتسابق الفرنسي رافائيل ماورين، والذي تراجعت نتائجه في هذه الجولة مكتفياً بالمركز الثالث في نهاية منافسات أولبيا الإيطالية.

سيطرة على السباق

وبالعودة إلى سباق المرحلة الثانية من الجولة الثانية من بطولة العالم، فقد أحكم نجم فريق الفيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر سيطرته على مجريات السباق منذ البداية وبدا واضحاً المنافسة الكبيرة مع حامل اللقب البطل البلجيكي كويتين بوسيشي، والذي أنهى السباق في المركز الثاني وبالتالي أخذ مكان الوصافة على منصة التتويج بينما جاء الفرنسي ماورين في المركز الثالث بنهاية السباق والذي شمل على 10 لفات.

حريز يشيد بالبطل

وأشاد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، والذي حرص على متابعة فعاليات جولة أولبيا الإيطالية العالمية للدراجات المائية، بالفوز الكبير الذي حققه نجم فريق الفيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر في الجولة، وقال: إن الفوز يؤكد بعد نظر المؤسسة في التعاقد مع المتسابق العالمي الكبير وبطل العالم عام 2015 والذي قاد خلال مشاركته الحالية أحدث إنتاج للمؤسسة والمتمثل في دراجة مائية صنعت في الإمارات واستطاع بها الوصول إلى أفضل مستوى وسط مشاركة أكثر من 30 متسابقاً عالمياً، وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم آن نجم فريق الفيكتوري تيم: البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر يستطيع أن يذهب بعيداً في المنافسة العالمية، بفضل الدعم الكبير من المؤسسة ووجود فريق فني متميز الأمر الذي يمهد له طريق التألق والتميز في الحدث العالمي الكبير.

سعادة كيفين

ومن جانبه أبدى نجم فريق الفيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر سعادته الكبيرة بالنتيجة الرائعة التي حققها في أولبيا والتي جاءت بفضل الدعم الكبير لمؤسسة الفيكتوري تيم، ومتابعة الفريق التقني والفني المرافق له في البطولة العالمية، وقال كيفين: إن أداء الدراجة المائية التي يشارك بها في البطولة العالمية هذا العام والتي تم تصنيعها بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم كان مذهلاً، وأكد أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها والتي توفرت في متانة الصناعة والتطور المستمر في أدائها والانسجام مع كل الظروف.

نتائج الجولة

الأول:كيفين رايتيرر 50 نقطة

الثاني: كويتين بوسيشي 36 نقطة

الثالث: رافائيل ماورين 36 نقطة



الترتيب العام

الأول: كيفين رايتيرر 95 نقطة

الثاني: رافائيل ماورين 81 نقطة

الثالث: مايكل بوريت 53 نقطة