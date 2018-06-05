الملا بطل ثاني جولات مونديال الدراجات المائية

واصل فريق أبوظبي، إبداعه مع ختام الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، أول من أمس، والتي أقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، بعد أن تمكن نجم الإمارات، راشد الملا، من تصدر المرحلة الثانية، في فئة الحركات الاستعراضية، والوصول إلى العلامة الكاملة مع ختام هذه الجولة، واستهل الملا المنافسات في المرحلة الأولى، بتقديم فاصل مثير، واستعراض خيالي، تصدر من خلاله انطلاقة الجولة، ثم واصل تألقه في المرحلة الثانية في اليوم الثاني، وتربع على صدارتها، ليحصد خمسين نقطة كاملة في ثاني محطات البطولة العالمية.



العوضي الثالث

وفي نفس الجولة، جاء سلمان العوضي بالمركز الثالث في فئة واقف محدود، على مستوى العالم، وذلك بعد أن شارك، وللمرة الأولى، بشعار فريق أبوظبي، وهي الفئة التي تقام من جولة واحد فقط، وشهدت مشاركة 14 متسابقاً، وكان العوضي أصغر متسابق يشارك بشكل عام في هذه الفئة، التي يسبقه فيها بالمشاركة الكثير من المحترفين والأبطال، مع وجود فارق الخبرة وسنين المشاركة والعمر أيضاً، وأما راشد الطاير، الممثل الثالث لفريق أبوظبي، فقد حل سابعاً، في مجموع المرحلتين في فئة جالس محترفين، بعد أن تعرضت دراجته لعطل في منافسات المرحلة الثانية، بعد أن كان قد أعد العدة واستعد من أجل الجولة المقامة، وللمرة الأولى، في مدينة أولبيا.



إهداء الإنجاز

وأهدى راشد الملا نجم الاستعراض، فوزه بلقب الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وثمن الملا الرعاية والدعم الكبير الذي يقدمه سموه لفريق أبوظبي، كي يكون متفوقاً دوماً، وفي الأفضل في مختلف مشاركاته، وحضوره عبر البطولات العالمية والرياضية البحرية المتنوعة، وقال الملا: أهدي سموه فوزي بلقب ثاني جولات البطولة، وأحب أن أهدي الفوز أيضاً إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، ونحن محظوظون جداً بوجود دعم قوي ومتابعة من قيادتنا الرشيدة دائماً في كل مشاركاتنا وحضورنا الدولي، ويدفعنا ذلك دائماً إلى أن نحاول تقديم الأفضل، والسعي لأن يكون حضورنا هو الأفضل.



تجربة مثيرة

وعن منافسات أولبيا قال الملا: هي الجولة الثانية من البطولة، ووفقت في أن أصل إلى النقطة رقم 100 في المنافسة على لقب الموسم للحركات الاستعراضية في البطولة، وتصدرت بفارق جيد حتى الآن، بتحقيق العلامة الكاملة في الجولة الأولى والجولة الثانية، ولا شك أن تجربة الاستعراض الليلي كانت ممتعة جداً، حيث لم يسبق لي أن خضتها في مكان آخر غير أولبيا، والاستعراض في أضواء المدينة والشاطئ له طعم آخر، وقد وفقت في أن أكون الأفضل بين كافة المشاركين، ويحتاج الاستعراض بالدراجة إلى لياقة كبيرة وطاقة من المتسابق، وأيضاً تركيز في كل الحركات التي يقوم بها، بالإضافة إلى عدم تكرار الحركات التي يقوم بها من خلال الاستعراض، لكي يصل إلى العلامة الأفضل لدى اللجنة التحكيمية والمسؤولة عن وضع النقاط لكل متسابق، وعن جولات البطولة القادمة، قال الملا: مشوار البطولة لا يزال طويلاً، وهناك أربع جولات أخرى أمامنا في هذا التحدي، الأهم بالنسبة لنا، أن ختام المنافسة سيكون في الإمارات، وبالتالي، فرصة لكي نقدم أفضل ما لدينا على أرضنا ووسط جماهيرنا في ديسمبر، وأيضاً التتويج بلقب البطولة في الختام على أرض الإمارات.



الرميثي: إنجاز كبير لأبطال الإمارات

قدم سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى المتسابقين والأبطال المشاركين في جولة أولبيا، مؤكداً أن المشاركة والمنافسة في حد ذاتها، هي إنجاز كبير لأبطال الإمارات، لا سيما مع وجود ثلاث دراجات في لقب التحدي، وقال الرميثي: سيكون هناك الآن فترة راحة للمتسابقين، من أجل الإعداد والتحضير للجولات المقبلة من البطولة، وضعنا هدفاً مهماً في الموسم الحالي للدراجات المائية، وهو الفوز بلقب أو اثنين على أقل تقدير في مختلف الفئات مع نهاية الموسم، عبر هذه البطولة، وسيكون تحقيق الهدف متوافقاً مع ما نضعه من إعداد وتجهيز، سيكون هناك تدريبات عديدة أمام الفريق، وسيخضع لإعداد مهم في الفترة القادمة، ومعسكر تدريبي خاص في الإمارات، قبل الانتقال إلى بقية المنافسة أيضاً وجولات بطولة العالم، بالإضافة إلى مشاركتنا المرتقبة أيضاً في كأس ملك تايلاند.



سلمان العوضي: أشكر محمد بن سلطان وأعده بالأفضل

وجّه سلمان العوضي، صاحب المركز الثالث في بطولة العالم للدراجات المائية في فئة واقف محدود، الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأهداه الفوز، لدعمه الكبير له في الرياضة البحرية، وقال: أشكر الشيخ محمد على ثقته بي، وما قدمه لي من دعم، بضمي إلى فريق أبوظبي للدراجات المائية، لقد واجهت منافسة قوية في البطولة، وكنت أطمح للفوز بالمركز الأول ولقب البطولة، وحصلت على المركز الثالث، بعد منافسة قوية مع بقية الدراجين من مختلف إنحاء العالم، وأعده بالأفضل في الجولات القادمة، وأن أنافس بقوة في بقية البطولات، التي سأشارك من خلالها في هذا الموسم.