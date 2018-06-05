الإعلان الرسمي عن جدول مسابقات القوى في «آسيوية جاكرتا»

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا بإندونيسيا، عن الجدول الرسمي لمسابقات ألعاب القوى المقررة في الدورة، والتي تقام على مدار 6 أيام بداية من 25 وحتى 30 أغسطس المقبل، وهي الدورة المنتظر أن يمثلنا فيها 12 لاعباً، تم اختيارهم من قبل الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، وأوضح المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الاتحاد يعلق آمالاً عريضة على لاعبيه المشاركين في الدورة الآسيوية، والتي ستحظى بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من الجنسين، وأعرب عن تفاؤله بتحقيق نتائج طيبة، بعدما وضع سباق 10 آلاف م، في اليوم الأول، وهو من السباقات التي يضع عليها الاتحاد آمالاً كبيرة.

اختيار اللاعبين

واختار الاتحاد اللاعبين محمد النوبي وعمر جمعة السالفة ونصيب جمعه للمشاركة في سباقي 100 و200 م، ومحمد عمر خطيب في المطرقة، وأحمد حسن في دفع الجلة، وسعود الزعابي في سباقي 800 و1500 م، ومعيوف حسن 800 م، ومبارك المراشدة 5 و10 آلاف م ومحمد عباس درويش في الوثب الثلاثي، وفاطمة الحوسني في قذف القرص ودفع الجلة، ووداد إبراهيم في الإطاحة بالمطرقة، وعلياء محمد سعيد في سباقي 5 و10 آلاف م.

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يخضع 9 من اللاعبين لمعسكر خارجي في تركيا، وهم محمد النوبي وعمر جمعة السالفة ومحمد عمر خطيب وأحمد حسن ونصيب جمعة وفاطمة الحوسني ووداد إبراهيم ومحمد عباس ومبارك المراشدة، وأما علياء سعيد، في معسكر بإثيوبيا.