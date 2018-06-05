فهود زعبيل يودّع بأداء بطولي

ودع فهود زعبيل بطولة كرة قدم الصالات على يد حامل اللقب الطاهر الذي تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس لتخسر بذلك دورة ند الشبا فريقا مميزا قدم أداء بطوليا وسيطر على كامل أحداث الشوط الثاني. لكن الطاهر عرف كيف يحافظ على الأسبقية التي حققها في الشوط الأول.

جاءت المباراة سريعة من الجانبين ونجح فهود زعبيل بهز شباك الطاهر بعد 3 دقائق عن طريق نجمه طارق أمان وذلك بعدما أهدر زميله البرازيلي دوغلاس فرصة واضحة(ق2) ورد الطاهر ببعض الهجمات الخطرة بواسطة البرازيلي جيفرسون الذي سدد أكثر من مرة دون جدوى.

ونزل الطاهر بثقله إلى الهجوم بحثا عن التعادل وقاد أري سانتوس هجمة سريعة لكنه وجد في طريقه حارس المرمى جابر محمد(ق6) الذي حول الكرة إلى الركنية، وكاد الطاهر يدفع الثمن من هجمة مرتدة وصلت على اثرها الكرة إلى دوغلاس الذي حول الدفاع كرته إلى الركنية(ق7).

وأثمرت محاولات الطاهر هدف التعادل(ق8) عن طريق نجمه جيفرسون ورد فهود زعبيل بهجمة جريئة وصلت على اثرها الكرة إلى دوغلاس الذي حولها للمرمى لكن عبد الله سالم تمكن من إبعادها عن الخط النهائي لينقذ فريقه من هدف محقق.

ونجح أحمد عبد الله من اختطاف هدف التقدم (ق11) ليشعل الحماس على أرضية الملعب وبين جماهير الفريقين التي حضرت بكثافة في الصالة الرئيسية.v