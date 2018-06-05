نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم يواجه التحدّيات بالإنجازات

أكد ناصر طحنون النقبي، مشرف عام دائرة التشريفات والضيافة في ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإنجازات التي حققها نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم في الموسم الماضي تمثل دافعاً قوياً لمزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة في ظل الاهتمام والدعم والرعاية من صاحب السمو الحاكم بهذه الفئة وتهيئة الظروف المناسبة أمام كل ما يمكن أن يعزز المكاسب المشرفة بالوصول إلى منصات التتويج لمواكبة التطلعات الكبيرة خصوصاً أن النادي يتخطى بدرجة كبيرة الفترة القصيرة التي تم الإعلان عن إشهاره بقرار صاحب السمو الحاكم على نحو يعزز القدرات الكبيرة لعناصره من الذكور والإناث بوجود سالم راشد المفتول رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

دعم القيادة

وأوضح ناصر النقبي، أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتهيئة المقر الخاص بنادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم من شأنه أن يضع النادي أمام مرحلة كبيرة ومهمة من التميز في مسيرته الناجحة والمشرفة نحو التميز وبلوغ منصات التتويج ورفع مستوى القدرات الفردية والمهارات لأصحاب الهمم.

تعزيز الثقة

وأضاف النقبي: تابعنا النتائج الجيدة التي حققها النادي في الفترة الماضية وهي تعزز الثقة في القدرات الكبيرة التي يحتشد بها النادي رغم الفترة القصيرة التي شهدت وجوده في إمارة رأس الخيمة، كما أنه أصبح يستقطب العناصر المتميزة من أصحاب الهمم الذين تخطوا مرحلة التحدي بالعزيمة والإصرار وأصبحوا أمام واقع مشرف يقودهم إلى تحقيق التطلعات المرجوة في بلوغ منصات التتويج، وقناعتنا كبيرة بأن رؤية القيادة الرشيدة هي الأساس الذي يقودنا إلى الإبداع والمنافسة على الألقاب لأجل بلوغ الأهداف المرجوة.

فرصة كبيرة

وأوضح أن العناصر التي يضمها النادي تمنحه فرصة كبيرة لوضعه في المقدمة والمنافسة على النتائج الإيجابية على غرار الفترة الماضية التي عكست مرحلة مهمة في تاريخ النادي خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن النادي أمام مرحلة كبيرة تقوده إلى تأكيد جدارته في الموسم الجديد رغم التحدي الذي ينتظرهم بالثقة الكبيرة في الإمكانات الممتازة والخبرة الميدانية الجيدة التي مثلت الأساس المتين في حصد أفضل النتائج خلال الاستحقاقات الماضية.