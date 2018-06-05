عبد الله خليفة: الجائزة تعبير عن مشاعر الولاء لباني الوطن

تقدم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعاية سموه الكريمة للقطاع الرياضي ومبادراته الرائدة لتعزيز الدور المجتمعي للرياضة وجعلها أسلوب حياة، وتوجيهات سموه لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي وجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول على صعيد ممارسة الرياضة ونشرها في أوساط المجتمع باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.

وأكد المري أن إطلاق جائزة البصمة الرياضية «قدرات لا حدود لها» يؤكد حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على تعزيز مكانة الرياضة ومواصلة دعمها، وكذلك التعبير عن علاقة التلاحم بين القيادة والشعب وعن مشاعر الولاء والمحبة لباني الوطن، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف «هذه الجائزة تمثل إضافة مهمة للجوائز التي يتم منحها للشخصيات والمؤسسات التي تدعم حركة تطور المجتمع ومكتسباته الوطنية في جميع المجالات، حيث إن تخصيص فئة جديدة لداعمي الرياضة في الدولة يؤكد نظرة القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وتقديرها للدور الذي تلعبه الرياضة في سعادة وحيوية وصحة أفراد المجتمع وتأهيلهم لأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع».

تكامل الأدوار

وختم قائد عام شرطة دبي بالتأكيد على أهمية تكامل أدوار المؤسسات الوطنية في تحقيق الأهداف المشتركة تجاه الوطن والمجتمع، والتعاون فيما بين هذه المؤسسات، حيث أثمر التعاون بين دورة ند الشبا الرياضية ومؤسسة وطني الإمارات عن إطلاق هذه الجائزة المهمة التي تساهم في تعزيز جهود تطوير الرياضة ومكتسباتها، وكذلك نشرها في أوساط المجتمع.