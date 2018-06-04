ندا يقود طائرة الوحدة في دوري الرجال

جددت إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، تعاقدها مع الجهاز الفني للطائرة بنادي الوحدة بقيادة المصري أحمد ندا المدير الفني للعبة، ليقود طائرة «العنابي» الموسم المقبل، في الدوري العام للرجال، بعد غياب قارب المواسم الثلاث عن مسابقات الرجال في الدولة، وستكون عودة الوحدة لمسابقات رجال الطائرة، إضافة قوية ومهمة، لأنه يسهم في زيادة عدد فرق الدوري العام إلى 9 فرق، بعدما تراجع عددها إلى 8 فرق فقط، بعد دمج الشباب مع الأهلي في كيان شباب الأهلي دبي، وقبلها قام الوحدة بتجميد فريق الرجال منتصف موسم 2015-2016، والإبقاء على مشاركات الفئات السنية فقط، في إطار خطة طموحة لبناء فريق رجال قوي قادر على المنافسة في السنوات التالية.

شكر

وتوجه ندا بالشكر إلى مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، برئاسة خالد راشد الهنائي رئيس مجلس إدارة الشركة، وإلى عبد الوهاب الحوسني عضو مجلس إدارة الشركة المشرف العام على الطائرة في النادي، على ثقتهما بشخصه ليبقى مديراً فنياً للعبة في الوحدة خلال الموسم المقبل، وتمنى أن يقدم «العنابي» المستويات القوية، وينافس بقوة على كافة الألقاب المحلية، وكشف ندا، عن سعي الوحدة للاستفادة من فتح الباب أمام مشاركة أبناء المواطنات وحملة المراسيم ومواليد الدولة والمقيمين على أرض الدولة، في تدعيم صفوف طائرة «العنابي» في الموسم المقبل. وأشار إلى أنه يتم حالياً التجهيز للمعسكر الخارجي لفريق الرجال استعداداً للموسم الجديد، وهناك مفاضلة بين أكثر من دولة لاستضافة هذا المعسكر، والأقرب صربيا، المرشح الأقوى لاحتضان المعسكر.