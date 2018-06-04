الدورات الرمضانية في الإمارات أولمبياد مصغر

باتت الدورات الرمضانية التي تنظم في الدولة أقرب إلى أولمبياد رياضي مصغر منها إلى دورات عادية وهو أمر تتميز به عن سائر الدورات الرمضانية التي تنظم في المنطقة، مع إتاحة الفرصة للمشاركة فيها إلى فئات متعددة حيث نجد فئات مخصصة للرجال والسيدات وأصحاب الهمم في جميع الألعاب وهو الأمر الذي يجعلها منصة رياضية مهمة في أجندة الرياضيين والرياضيات في كل عام وليس تحدياً رمضانياً عابراً.

عراقة

وتعتبر دورة زايد الرياضية الرمضانية الأعرق والأكثر في عدد الألعاب فهي بفضل الدعم والرعاية الكريمة التي تجدها من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دخلت في نسختها 22 وتضم 9 ألعاب رياضية هي (القدم والطائرة والسلة والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والشطرنج والرماية والسباحة) ووصولها إلى النسخة رقم 22 يؤكد نجاحها وتميزها بل تجدها متطورة من نسخة إلى أخرى فهي في كل نسخة تضم الجديد من الألعاب وهو سر نجاحها وتميزها.

تميز

وشهدت نسخة هذا العام تميزاً وابتكاراً سواء كان في الاسم أو مستوى وعدد الفئات المشاركة في البطولة حيث حمل الأولمبياد الرمضاني اسم (بطولة زايد الرياضية) احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولذلك جاءت البطولة هذا العام مختلفة في أبعادها الإنسانية والرياضية والمجتمعية بإضافة بطولات خاصة للأطفال في إطار منظومة بطولات (زايد الرياضية) بطولات خاصة بهم، وبطولات خاصة لأصحاب الهمم، فضلاً عن التنوع بين الألعاب الجماعية والفردية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي ورياضية من أبناء وبنات الإمارات والأبطال المحليين والعالميين، الذين يمثلون 89 فريقاً من الدولة ودول العالم المختلفة، يشاركون في 9 مسابقات.

منافسات الرماية ضمن بطولة سيدات الشارقة | البيان

تطور

وذات التنوع والتميز والابتكار نجده في دورة ناس والتي باتت «أولمبياد ناس» والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي وبدعم ورعاية كريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث شهدت النسخة الحالية تطوراً ملحوظاً عن النسخ السابقة ووصل عدد الألعاب فيها إلى 11 لعبة وهي: «كرة قدم الصالات - الكرة الطائرة - كرة السلة - الجري - الدراجات الهوائية - البادل تنس - المبارزة -التحدي - كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية - الجوجيتسو- كرة السلة 3x3»، وتشارك فيها فئات متعددة سيدات ورجال وأطفال وأصحاب همم.

أولمبياد نسائي

ونظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبرعاية كريمة من قبل قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، النسخة العاشرة من الدورة الرمضانية الرياضية للسيدات، في خمس ألعاب «كرة السلة، وكرة الطائرة، والرماية، والمبارزة، والكاراتيه وجلسات رمضانية»، وشارك فيها 600 لاعبة، و29 نادياً من مختلف إمارات الدولة وهي تعتبر الأولمبياد الرمضاني النسائي الوحيد في الدولة المخصص للسيدات ويتم التحضير له باكراً لأهميته بالنسبة للمواطنات والمقيمات على حد سواء للمشاركة فيه بوصفه بطولة جامعة لعدة ألعاب في بيئة نسائية متكاملة.

خصوصية

وتنفرد دورة الشارقة الرمضانية لكرة القدم الصالة والتي تنظمها قناة الشارقة الرياضية تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بكونها الدورة الوحيدة في الدولة المتخصصة في كرة قدم الصالات وتنوعها في الفئات المشاركة حيث تضم بطولة للكبار وأخرى خاصة للناشئين تحت 14 سنة وهو ما يميزها أيضاً على مستوى الدولة والمنطقة.