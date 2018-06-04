الملا نجم الاستعراض وكيفين أول «واقف محترفين»

واصل البطل الإماراتي راشد الملا، عروضه المذهلة في أوروبا، بعد أن تفوق في المرحلة الأولى من الجولة الثانية لبطولة العالم للدراجات المائية، بإحراز المركز الأول في منافسات الاستعراض الليلي، والذي أقيم في مدينة أولبيا الإيطالية، وسط منافسة قوية لأبرز المشاركين من مختلف دول العالم، كما فاز نجم فريق فيكتوري تيم، البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، بالمركز الأول في سباق فئة (واقف محترفين جي بي 1)، بمشاركة ما يزيد على 80 متسابقاً من 25 بلداً، وفي نفس المرحلة، حل البطل الشاب سلمان العوضي من فريق أبوظبي، في المركز الثالث في فئة واقف محترفين، فيما حل راشد الطاير من الفريق نفسه، في المركز الرابع في فئة جالس محترفين، بعد أن كان في المركز الأول حتى الدقيقة الثامنة عشر من عمر المنافسة، وتراجع بسبب عطل في الدراجة، تراجع معه إلى المركز الرابع في هذه الفئة، ومن المأمول مشاهدة تألق ممثلي الدراجات المائية، في المرحلة الثانية الختامية من الجولة، والتي ستعلن فيها أسماء الفائزين في كل الفئات.

تفوق

وتمكن الملا من فريق أبوظبي، من إحراز العلامة الأفضل في المرحلة الأولى، والتفوق على المشاركين كافة، خصوصا أن الاستعراض أقيم في أجواء مغايرة لما اعتاد عليه البطل، حيث إن العرض أقيم في الفترة المسائية، وتحت أضواء مدينة أولبيا، وأكد راشد الملا نجم فريق أبوظبي، عن عزمه تقديم الجهد الأفضل لديه في المرحلة الثانية من البطولة، ومواصلة تقديم الأداء نفسه الذي بدأ به البطولة، وحقق لقب الجولة الأولى، التي أقيمت منذ أيام قليلة في إيطاليا أيضاً، وقال الملا: سعيد جداً بالتفوق في المرحلة الأولى من الجولة الثانية، ويجب أن أحافظ على نفس المستوى بالمرحلة الثانية، كي أبقى في المركز الأول، وصدارة الترتيب العام للبطولة العالمية.

كيفين منطلقاً على دراجة الفيكتوري تيم في منافسات «واقف محترفين»

تألق

وفي فئة «وافق محترفين جي بي1»، قطع المتسابق النمساوي رايتيرر على متن دراجة فيكتوري تيم، نصف الطريق نحو التتويج بالمركز الأول في الفئة، وإهداء الفيكتوري تيم أول انتصار في البطولة العالمية، إذا ما حافظ على موقعه في المرحلة الثانية الختامية من الجولة، التي أقيمت أمس، من أجل الانفراد بالصدارة، ومواصلة درب التألق الذي بدأه الفريق في ظهوره الجديد والمختلف في البطولة العالمية، بدراجة تحمل مواصفات عالمية، تم تصنيعها بالكامل في جدران مؤسسة الفيكتوري تيم.

أداء لافت

قدم قائد دراجة فريق فيكتوري تيم، أداء لافتاً في المرحلة الأولى، مستفيداً من موقعه كأول المنطلقين في السباق، بعدما تصدر منافسات أفضل زمن في اليوم الأول من البطولة، ليتمسك بالقمة في السباق، والذي شمل 10 لفات، تاركاً المركز الثاني لمنافسه القوي هذا الموسم، المتسابق الفرنسي رافئيل ماورين، والذي وصل بعده بفارق 5.32 ثوانٍ، فيما نال المركز الثالث، حامل اللقب في العام الماضي، البلجيكي كوينتن بوسشي، ووضع قائد فريق الفيكتوري تيم، المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر 25 نقطة جديدة في رصيده، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني، المتسابق الفرنسي رافائيل ماورين، والذي ينافس كيفين حالياً على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، فيما حصل البلجيكي كوينتن بوسشي، والذي كان منافساً على المركز الأول، قبل سقوطه من الدراجة، على المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

تجربة مثيرة

أعرب راشد الملا عن سعادته البالغة بالمشاركة في تجربة الاستعراض الليلي، وتقديمه أفضل العروض أمام جمهور كبير في مدينة أولبيا الإيطالية، وقال: تجربة مثيرة قمنا بها، وهي تصب في حقل الخبرات التي يتمتع بها المتسابق في كل مشاركاته وحضوره في بطولات الدراجات المائية بشكل عام.