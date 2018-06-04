غابرييل بطل «رمضانية الإمارات للشطرنج»

توج الأرميني غابرييل سرجيسيان، بكأس بطولة الإمارات الرمضانية للشطرنج الخاطف 2018، والتي نظمها اتحاد الشطرنج، بالتعاون مع نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، وذلك بمقر النادي، بمشاركة 136 لاعباً يمثلون 19 دولة، وجاءت صدارة سرجيسيان، بعدما نجح في إنهاء البطولة برصيد 8 نقاط، وحل في المركز الثاني، الأستاذ الدولي الكبير، الإماراتي سالم عبد الرحمن بنفس الرصيد، وجاء الكوبي والتر أرنسيبيا في المركز الثالث، برصيد 7 نقاط، وحقق السوري طلال حلواني المركز الرابع، والخامس الروسي قسطنطين لاندا، والسادس الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي، وجميعهم اشتركوا برصيد 7 نقاط، وحققت نور خضريان أفضل نتيجة على مستوى السيدات، برصيد 5 نقاط.

تتويج

وشهد الختام وتوج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي، الأمين العام، ووهيب جعفر الزرعوني، وسعود المرزوقي مدير البطولة، كما حضرها حميد علي العبار نائب رئيس نادي الثقة لأصحاب الهمم، وأحمد المدفع رئيس اللجنة التنفيذية للعبة البريدج، وشهدت البطولة مشاركة المصري حمزة عماد (7 سنوات)، لاعب أكاديمية الإمارات للشطرنج، في أولى بطولاته الرسمية، وكانت مشاركة أصحاب الهمم من المكاسب الكبيرة في البطولة كذلك.

أهداف

وأعرب الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد، عن سعادته بما حققته البطولة من أهداف، في مقدمها تدوير تنظيم البطولات بين الأندية ونشر اللعبة، كما أنها اختلفت هذه المرة من خلال مشاركة لاعب من لاعبي أكاديمية الإمارات التابعة للاتحاد، وأيضاً مشاركة لاعبة من ذوي الإعاقة البصرية، ليبدأ أصحاب الهمم في المشاركة في البطولات الرسمية، وهذه مكاسب كنا نسعى إليها، خاصة الأكاديمية التي بدأت تفرز المواهب من خلال مشاركتهم في البطولات.

تعاون

ووجّه المعيني، الشكر إلى نادي الثقة على استضافة البطولة وتعاونهم مع الاتحاد للخروج بالبطولة إلى بر الأمان، وقال: شهر رمضان المبارك، كالعادة، شهد عدداً كبيراً من البطولات الرسمية، في مختلف أندية الدولة الشطرنجية، ووصلنا إلى بطولة الإمارات الفردية، في خطوة جديدة، تهدف إلى نشر اللعبة واستمرار النشاط، ونحن سعداء بتعاون الأندية، من خلال تنسيق مواعيد البطولات بالشكل الذي يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المواطنين والمقيمين، بجانب أصحاب الألقاب الدولية، والمردود الفني والإداري والتنظيمي كبير، خصوصا أن الفائدة لا تعود على اللاعب فقط، بقدر ما تعود أيضاً على الكوادر الإدارية في تنظيم البطولات، وأيضاً على الحكام الذين يقودون المباريات في هذه البطولات.

جوائز

رصد اتحاد الشطرنج جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، حيث حصل البطل على كأس البطولة و2500 درهم جائزة المركز الأول، والثاني حصل على 1500 درهم، والثالث على ألف درهم، والرابع على 500 درهم، والخامس على 300 درهم، والسادس على 200 درهم، إضافة إلى رحلة عمرة لأصحاب المراكز الستة الأولى.