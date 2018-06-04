تنوع رياضي

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هناك العشرات من الدورات الرمضانية الرياضية في المنطقة، لكن تمتاز الدورات الرمضانية في الدولة بتنوعها في الألعاب والفئات المشاركة فيها وأبرزها دورة ناس الرمضانية والتي تنظم برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ودورة الشارقة الرياضية لكرة الصالات والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، دورة زايد الرمضانية والتي تنظم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

بطولة زايد الرياضية

عدد الألعاب 09

كر القدم

الكرة الطائرة

كرة السلة

الجو جيتسو

الجودو

المواي تاي

الشطرنج

الرماية

السباحة

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الفئات: رجال - سيدات - أصحاب همم

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دورة ناس الرمضانية

عدد الألعاب: 09

كرة قدم الصالات

الكرة الطائرة

كرة السلة

الجري

الدراجات الهوائية

البادل تنس

المبارزة

التحدي

الجوجيتسو

كرة السلة

التحدي

الجوجيتسو

كرة السلة 3x3

الفئات: الرجال - السيدات - أصحاب الهمم

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دورة الشارقة الرمضانية

عدد الألعاب: 01

كرة قدم الصالات

الفئات: رجال - ناشئون

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دورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

عدد الألعاب: 05

كرة السلة

كرة الطائرة

الكاراتيه

الرماية

المبارزة

الفئات: سيدات - ناشئات