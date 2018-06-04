تتويج الفائزين في بطولات عام زايد لشرطة أبوظبي

اختتمت منافسات شد الحبل والكرة الطائرة الشاطئية والدراجات الهوائية ضمن بطولات عام زايد الرياضي الشرطي الرمضاني 2018 لشرطة أبوظبي، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز المهام الخاصة، بالمركز الأول في مسابقة شد الحبل وحل شؤون الأمن والمنافذ ثانياً، والأمن الجنائي ثالثاً، وتصدرت شؤون الأمن والمنافذ مسابقة كرة الطائرة الشاطئية، وحصدت الموارد البشرية المركز الثاني، والمهام الخاصة الثالث، وفاز الأمن الجنائي بسباق الدراجات الهوائية للهواة لفئة الرجال والسيدات، والذي أقيم في جزيرة الحديريات، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجاء قطاع أمن المجتمع بالمركز الثاني في فئة السيدات، والمهام الخاصة في فئة الرجال، فيما ذهب المركز الثالث لشؤون الأمن والمنافذ في فئتي الرجال والسيدات، ومع ختام المنافسات تم تتويج الفائزين في المسابقات الثلاث.

وأوضح العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن تنظيم البطولات الرياضية الرمضانية لشرطة أبوظبي، أصبح برنامجاً ثابتاً، يتم تنفيذه خلال الشهر الكريم، ويتميز النشاط الرياضي الرمضاني لهذا العام بتزامنه مع الاحتفاء بعام زايد 2018، لافتاً إلى أن البطولات الرمضانية أصبحت تشهد نجاحاً متواصلاً في دعم الرياضات الشرطية والتنافس الشريف بين مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أكد العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، حرص شرطة أبوظبي، على تحقيق أهدافها الأمنية، والتوعوية، والمجتمعية، من خلال الفعاليات والأنشطة، والبطولات الرياضية، التي تنظمها على مدار السنة، التي تسهم في توطيد العلاقات ورفع اللياقة البدنية، وتعزيز الروح الإيجابية.