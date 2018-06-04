ندى النقبي: تعدد الفئات يصقل المواهب باحترافية

قالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: إن تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبدعم ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، للملتقيات الرمضانية الرياضية، يؤكد حرصنا على أهميتها، التي تهدف إلى خدمة القطاع الرياضي وتطوير رياضة المرأة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، ووجود أكثر من لعبة في الملتقى يجعلها منصة لاستقطاب المواهب باحترافية وتعزيز ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية، خلال الشهر الفضيل، وتنشيط اللاعبات من خلال إشراكهن في هذه المنافسات القوية التي أثبتت نجاحها على مدى تسع دورات سابقة، وذلك من أجل إكسابهن خبرات تنافسية.