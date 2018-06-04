32 مشاركاً في بطولة «البيان» الرمضانية «نبض السعادة»

انطلقت بطولة البيان الرمضانية «نبض السعادة» في صالة الليوان بمقر الصحيفة يوم أمس، وذلك ضمن مبادرة «بهجة» والتي تهدف إلى سعادة الموظف. وشارك في البطولة 32 موظفاً من قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام يتنافسون في 3 ألعاب رياضية هي البلياردو وتنس الطاولة ولعبة بيبي فوت. وتستمر منافسات البطولة حتى الخميس المقبل الذي سيشهد المباريات النهائية.

وأشاد أحمد الحمادي المدير التنفيذي بقطاع النشر، بالتفاعل الكبير مع البطولة الرمضانية، مؤكداً حرصهم على دعم جميع الفعاليات والبرامج الهادفة إلى تحقيق السعادة لدى الموظف للوصول إلى بيئة عمل مثالية انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في ترسيخ نهج وثقافة السعادة.

وأعرب الحمادي عن سعادته بالأجواء العائلية التي سادت في أول أيام البطولة، وذلك ما ترجمه الحضور المميز من الموظفين من أجل مساندة زملائهم، مضيفاً إن هذه الفعاليات من شأنها تعزيز روح الفريق الواحد داخل المؤسسة.

سعادة

من جهتها، قالت فاطمة مطر مدير الموارد البشرية في قطاع النشر، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق السعادة ونشر الطاقة الإيجابية بين العاملين تحت شعار «من الموظف.. وإلى الموظف»، معربة عن سعادتها بالإقبال الكثيف على المشاركة من مختلف العاملين في القطاع، ما يؤكد أن المبادرة حققت نجاحها مبكراً.

كما كشفت فاطمة مطر عن وجود مفاجآت وجوائز تنتظر الفائزين إضافة إلى الكؤوس الذهبية التي سيتوج بها أصحاب المراكز الأولى في الألعاب الثلاث وهي البلياردو وتنس الطاولة وبيبي فوت، مثمنة جهود اللجنة المنظمة التي تعمل كخلية النحل في سبيل إنجاح البطولة وإخراجها في أبهى صورة.

وأكدت مدير الموارد البشرية في قطاع النشر حرصهم الدائم على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات التي من شأنها خلق بيئة عمل سعيدة، مضيفة أن «نبض السعادة» تأتي ضمن جملة فعاليات تحرص المؤسسة على تنظيمها على مدار العام.

وتضم البطولة عدداً من الحكام من أعضاء اللجنة المنظمة وهم: طارق الطواش، محمد صالح، حيدر الهاشمي، وعبدالكلام عبدالرشيد.