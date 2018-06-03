"دورة ند الشبا" تطلق جائزة البصمة الرياضية "قدرات لا حدود لها"

أطلقت دورة ند الشبا الرياضية وبالتعاون مع مؤسسة "وطني الإمارات" جائزة سنوية تحمل اسم البصمة الرياضية " قدرات لا حدود لها" وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وتزامنا مع الاحتفال بـ " يوم زايد للعمل الانساني ".

يأتي إطلاق الجائزة سيرا على النهج الرياضي والمجتمعي للدورة الرائدة التي أطلقها ويرعاها سمو ولي عهد دبي وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام إضافة إلى تعزيز جهود الأفراد والمؤسسات وتقديرا لإسهاماتهم تجاه الوطن والمجتمع من خلال وضع بصمتهم المميزة في القطاع الرياضي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي وتحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية لتكون نموذجا يحتذى به في مجال العطاء إضافة إلى دعم استراتيجية ورؤية "الإمارات 2071" ضمن محور ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في المجتمع.

وسيتم تكريم أفضل الممارسات الإنسانية المطبقة في القطاع الرياضي خلال فعاليات دورة "ند الشبا" الرياضية وفي إطار جوائز "وطني الإمارات" للعمل الإنساني والتي يتم عقدها سنويا بمناسبة "يوم زايد للعمل الانساني وتقام هذا العام تحت شعار " هذا ما كان يحبه زايد".

وسيكون محور التنافس في الجائزة المخصصة للأفراد والمؤسسات "مسئولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي" وتشمل مختلف الأنشطة التطوعية لتحقيق أهداف إنسانية أو اقتصادية أو اجتماعية بحيث يكون لتلك الأنشطة أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وتتضمن الشروط العامة للترشح أن تكون الأعمال المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق مع معايير الجائزة واستراتيجية الدولة وأن يكون العمل موثقا وتم إنجازه أو ساري تطبيقه خلال فترة الترشح وأن يكون متماشيا مع القيم والأخلاق الإنسانية وأسهم في إثراء القطاع الرياضي.