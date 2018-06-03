صقر القاسمي: الكشف عن مفاجأة البطلة الأولمبية قريباً

صرح الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن وجود خطة عمل مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من أجل إعداد بطل أولمبي من العنصر النسائي وستكون مفاجأة سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.

وأضاف القاسمي لـ «البيان الرياضي» إن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تعتبر جرعة رياضة مستقلة إلا أن مجلس الشارقة الرياضي حريص على دعم هذا الكيان الرياضي النسائي وتعزيز علاقات التعاون باستمرار.

وأفاد بأن المرأة الإماراتية وصلت إلى العالمية بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» إلى جانب الدعم اللا محدود للمرأة ورياضة المرأة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ما ترجمه تأسيس مؤسسة خاصة برياضة المرأة.

ولفت رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن العوامل السابقة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية لبنت الإمارات في مختلف المحافل، مضيفاً أن توجيهات حرم صاحب السمو حاكم الشارقة بتأسيس نادٍ خاص برياضات المرأة لم يأتِ من فراغ وإنما على ضوء النتائج المتميزة لبناتنا، مما ينسجم مع توجهات وأهداف القيادة العليا في رفع علم الامارات عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وناشد القاسمي جميع المواهب الرياضية من العنصر النسائي بالانتساب للأندية في ظل توفر جميع العوامل والظروف لتحقيق أفضل النتائج.