الكثيري بطل تحت 57 كغم في «المواي تاي»

توج أول من أمس 8 نجوم بالحزام الذهبي في ختام منافسات المواي تاي ببطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتختتم فعالياتها اليوم.

وشهد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ بطولة المواي تاي، وحضر منافسات الجولة الختامية للبطولة التي استمرت أربعة أيام، طارق بن هزيم الظاهري الأمين العام للاتحاد، وفهد خلفان العبدولي عضو مجلس الإدارة، ومريم سالم القبيسي عضو مجلس الإدارة، وشهد جانباً من المباريات الختامية نجم الجوجيتسو الدولي أحمد بن سهيل بن هويدن الكتبي، وعدد من المسؤولين الرياضيين وجمهور كبير من عشاق اللعبة.

إثارة

وأقيمت في الجولة الختامية 8 مباريات نهائية لمختلف الجنسيات والأوزان، اتسمت بالحماس والإثارة من المشاركين كافة بحثاً عن الحزام الذهبي الذي يقدم للمرة الأولى ضمن بطولة زايد الرياضية، حيث تمثل النسخة الحالية منها الظهور الأول لهذه اللعبة في الحدث.

وعانق اللاعب محمد حسين الكثيري من نادي (كوبرا) أول أحزمة البطولة الذهبية، بفوزه على اللاعب بهارات أزهات كات من نادي (برايمل) في وزن تحت 57 كغم، كما فاز اللاعب الدولي أيوب أحمامو في وزن 63،5 كغم على اللاعب كمال تابا من نادي (كوليوم).

الحكم حسن السوداني أحد نجوم الجولة الختامية | البيان

جدارة

وشهدت الجولة فوز الدولي أمين المعتصم من نادي (برايمل)، وأحد نجوم المنتخب الوطني العائد مؤخرا من بطولة العالم في المكسيك، على لاعب نادي أبوظبي عبد الغني صابر في وزن تحت 75 كغم، بعد نزال تميز بكافة أنواع المتعة والإثارة، ونجح في إدارته الحكم الدولي العراقي حسن السوداني (الملقب بالحكم الذهبي).

كما فاز اللاعب رؤوف بليوز من نادي أبو ظبي في وزن تحت 67 كغم، على زميله في النادي نفسه اللاعب عبدالاله بوزكري بعد مواجهة تحدي مثيرة استمتع بها الحضور.

نتائج

وشهدت البطولة في جولتها الختامية فوز اللاعب محمد آجر عامر من فريق أكاديمية تيتان في أبوظبي، على يوسف سعيد مرضي من فريق نادي أبوظبي مواي تاي في وزن فوق 91 كغم، ونجح اللاعب عبد الودود الأزرق من فريق (برايمل) من الفوز على زميله في نفس النادي محمد الخطيب، وشهدت الجولة فوز طه علمي مروتي من فريق (KO) على اللاعب زرفان أدريان من فريق أبو ظبي مواي تاي، وكان ختام النزالات النهائي في وزن تحت 71 كغم، والذي توج به محمد البخاري من فريق (الرميثة) على حساب فالنتين ثيباوت (أبو ظبي مواي تاي)، بعد مواجهة كانت متكافئة من اللاعبين على امتداد زمنها.

تتويج

وكان عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، قد توج الفائزين بالمركزين الأول والثاني وقلد الحزام الذهبي للفائز الأول والميدالية الفضية لصاحب المركز الثاني بعد كل مباراة نهائية. وثمن عبدالله سعيد النيادي عقب ختام البطولة، رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لبطولة زايد الرياضية الرمضانية لعام 2018.

وأشاد بالنجاح التنظيمي الاحترافي لنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، وبالمشاركة المتميزة للرياضيين من داخل وخارج الدولة، مبيناً أن البطولة تعد استثماراً للدعم والاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة.

نجاح

وأكد النيادي أن تزامن مشاركة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، مع عام زايد الوالد المؤسس (طيب الله ثراه)، زاد الحدث رونقاً، وهو ما تفخر به أسرة الاتحاد الذي احتفل مع انطلاقة البطولة الحالية بإشهاره الأول، مشيراً إلى أنه على الرغم من العام الواحد على انطلاقة الاتحاد، إلا أنه حقق الكثير من الايجابيات على المستويات الإقليمية والدولية كافة، والتي كان آخرها النتائج الباهرة التي تحققت في بطولة العالم التي اختتمت مؤخراً في المكسيك.

وقال النيادي: لقد جاءت منافسات بطولة زايد الرياضية للمواي تاي، فوق توقعات خبراء اللعبة نسبة للاستعدادات الجيدة للأندية والفرق المشاركة، التي كانت بحجم التحدي والتي استحقت الشكر والإشادة لمساهمتهم في إنجاح فعاليات النسخة ال 22، كما كان للجنة العليا المنظمة برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، بصمتها في إنجاح الحدث الرياضي السنوي فاستحقت شكر الجميع. وتابع عبدالله سعيد النيادي: البطولة كانت فرصة طيبة للاعبين الصاعدين من المواطنين، لاكتساب المزيد من الخبرات أمام مستويات متقدمة من مختلف دول العالم ومدارس المواي تاي المختلفة، ما ينعكس على المنتخبات الوطنية العمرية في المستقبل القريب، بجانب المكاسب الفنية والإعلامية للعبة.

من مباريات البطولة | البيان

مواهب

وأوضح أن مشاركة 80 لاعباً من 13 نادياً منتشرة على مستوى الدولة، يعد نجاحاً كبيراً للاتحاد واللعبة، مشيداً بإسهام الأندية في اكتشاف العديد من المواهب واللاعبين المغمورين الذين يشكلون إضافة حقيقية للأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة المنتخبات العمرية التي تتصدر أولويات الاتحاد الذي تتضمن خططه المزيد من الاهتمام بقطاع الطلاب الذي يمثل مستقبل اللعبة في المستقبل، بعد أن وجدت اللجنة الفنية بالاتحاد تجاوباً ورغبة صادقة من عدد من اللاعبين الصاعدين.

20

دفع اتحاد المواي تاي بـ 20 حكماً، من بينهم أول محكمتين مواطنتين من العنصر النسائي هما عنود عبد الهادي الأحبابي ومريم إبراهيم الزرعوني في قائمة حكام إدارة مباريات البطولة.

اللجنة المنظمة تشكر الرعاة والشركاء

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة زايد الرياضية برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي لشركائها من الرعاة (أبوظبي للإعلام وقناة أبوظبي الرياضية، وشركة ابن حمودة للسيارات) على مساهمتهم الكبيرة في نجاح النسخة 22 من بطولة زايد الرياضية الرمضانية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي جاءت مميزة في أيامها كافة تنظيمياً وفنياً في جميع الألعاب، فضلاً عن استقطابها قطاعاً كبيراً من الجمهور الذي تابع فعالياتها المتنوعة خلال أيام الشهر الفضيل.

من منافسات بطولة زايد الرياضية الرمضانية | البيان

كما شكرت اللجنة جميع وسائل الإعلام التي قامت بتغطية الحدث، وكل من أسهم في خروج هذه البطولة التي جاءت استثنائية في كل تفاصيلها، بهذه الصورة المشرقة على الأصعدة كافة، كما ثمنت التجاوب الكبير الذي وجدته اللجنة المنظمة من الرياضيين والفرق المشاركة في البطولة بمختلف منافساتها ومسابقاتها، مؤكدة أن هذا العام شهد تسابقاً كبيراً من جميع الجهات الرياضية على التواجد في بطولة زايد.