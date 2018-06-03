فيكتوري أول «السرعة» في ثانية جولات الدراجات المائية

حقق نجم فريق الفيكتوري تيم، البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر، الفوز بالمركز الأول في تصفيات أفضل زمن، مع انطلاق فعاليات جائزة البحر الأبيض المتوسط للدراجات المائية -الجولة الثانية من بطولة العالم 2018، التي تختتم اليوم في مدينة أولبيا الإيطالية، بمشاركة 73 متسابقاً من 25 دولة.

وسجل نجم فريق الفيكتوري تيم، النمساوي كيفين رايتيرر، توقيتاً رائعاً قدره 1:25.05 دقيقة، قاطعاً إجمالي مسافة كورس السباق، مسجلاً معدل سرعة قدره 84.66 كلم/‏‏‏‏ساعة، بفارق ثانية عن أقرب ملاحقيه، وهو البلجيكي كوتين بوسشي، حامل اللقب في العام الماضي، وثانيتين عن الفرنسي جيرمي بوريت.

وأتاحت هذه النتيجة، الفرصة لقائد فريق الفيكتوري تيم، للانطلاق من مكان متميز في المرحلة الأولى من مراحل الجولة الثانية، التي تتضمن ثلاث مراحل، تستكمل اليوم، الأحد، حيث يأمل كيفين في مواصلة مشوار التألق، وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه على صدارة الترتيب العام، وأيضاً إهداء مؤسسة الفيكتوري تيم، الفوز الأول في جولات بطولة العالم.

من جانب آخر، وصل إلى مدينة أولبيا في ساردينيا الإيطالية، وفد رفيع من مؤسسة الفيكتوري تيم، يضم حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم، وغانم خميس المري عضو مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مشاركة الفريق.

وتختتم اليوم المرحلة الثانية من البطولة وسط مشاركة مميزة وقوية لفريق أبوظبي، بوجود راشد الملا، في الحركات الاستعراضية، وراشد الطاير في جالس محترفين، وسلمان العوضي في فئة واقف محترفين.