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عبدالله الكعبي: ندرس مشاركة «اليد»

المصدر:
  • أبوظي - البيان الرياضي
التاريخ:

كرة اليد في طريقها للمشاركة في الحدث ـــ البيان

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حرص عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد على حضور فعاليات بطولة زايد الرياضية بالرغم من عدم مشاركة نشاط كرة اليد في النسخة 22 من البطولة وقال: صحيح أن نشاط كرة اليد غير مدرج ضمن الألعاب الـ 9 في النسخة الحالية، لكننا ندرس حالياً مشاركة اللعبة في النسخ المقبلة، هذه البطولة تعد أولمبياداً مصغراً أثرى الساحة الرياضية وأسهم فيها لأكثر من عقدين.

وأشاد الكعبي بالمنافسات التي شهدها في عدد من الأنشطة، خصوصاً في الكرة الطائرة وكرة القدم وغيرها وقال: لقد شاهدت عدداً من النسخ الماضية، لكن النسخة الحالية تميزت بمستويات عالية، في ظل مشاركة كبيرة من فرق عالمية خاصة في الطائرة وكرة القدم.

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