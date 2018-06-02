كرنفال التحدي

لا يمكن استحضار ذكريات النسخة الثانية التاريخية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت عام 1976، وحرص على حضورها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»