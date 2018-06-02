كرنفال التحدي

تغلب فريق الطاهر حامل اللقب على إنذار بنتيجة 5-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكرة الصالات والمقامة ضمن دورة ند الشبا الرياضية ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بجانب فريق البحري متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.
تدخل سباعيات بطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية الليلة الدور نصف النهائي «مربع الذهب»، ويلعب شرطة دبي، حامل اللقب، مع الفهود، وبن درويش مع إبراهيم المعروف تقام المباراتان بصورة متزامنة في العاشرة والنصف مساء على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي،
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.