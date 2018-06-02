فيكتوري في تحدّي مونديال الدراجات المائية

يتطلع فريق فيكتوري لمواصلة التألق في مونديال الدراجات المائية خلال خوضه جولة جديدة من التنافس في بطولة العالم 2018 «جائزة البحر الأبيض المتوسط -الجولة الثانية» والتي تستضيفها مدينة اولبيا الإيطالية بمشاركة 75 متسابقا من 25 دولة، ويشارك نجم الفيكتوري تيم النمساوي كيفين رايتيرر اليوم في منافسات واقف محترفين «جي بي 1» والتي تتضمن سباقي المرحلتين الأولى والثانية .

وكان الفريق احتل المركز الثاني في الجولة الأولى «جائزة ايطاليا الكبرى» متساوياً مع المتصدر الفرنسي ماورين في رصيد 45 نقطة.

ويسعى «الفيكتوري تيم» إلى تحقيق الفوز باللقب العالمي عبر دراجة بمواصفات عالمية تم تصنيعها في مؤسسة الفيكتوري تيم فخر الصناعة الإماراتية في هذا المحفل الكبير وأثبتت نجاحاً منقطع النظير.