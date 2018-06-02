مركز كيرلا ينظم بطولة جيمي جورج للكرة الطائرة

ينظم مركز كيرلا الهندي الاجتماعي في أبوظبي، البطولة الرمضانية السنوية للكرة الطائرة على كأس نجم الكرة الطائرة الهندي العالمي جيمي جورج، والتي تفتتح غدا بملاعب نادي تراث الإمارات في أبوظبي، والتي تتجدد إقامتها تخليدا لذكرى نجم الكرة الطائرة جيمي جورج لاعب نادي الوحدة السابق والتي يحرص على تنظيمها مركز كيرلا الهندي الاجتماعي «KSC» في أبوظبي بالتعاون مع مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، والتي تشهد مشاركة 6 فرق تتمثل في فرق أن أم سي هيلثكير، وي بي أس هيلثكير، أوسيان كينغ، خان كلوب، أونلي فريش دبي، وبن سوبي دبي.

وأكدت اللجنة المنظمة خلال مؤتمرها الصحافي الذي عقد أول من أمس بمركز كيرلا الاجتماعي جهوزية الفرق للبطولة التي تضم العديد من اللاعبين المواطنين الدوليين في مقدمتهم لاعبو فريق نادي الوحدة، وعدد من الجنسيات الشقيقة والصديقة على مستوى الدولة وبعض الدول العربية والهند الذين لعبوا بجانب (جيمي جورج) أفضل لاعب في آسيا، ما يسهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة التي يحصل فيها الفريق الفائز بلقب البطولة على«كأس مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة الذهبي» ومبلغ 20 ألف درهم، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على «كأس أيوب ماستر التذكاري الفضي» بالإضافة إلى 15 ألف درهم.. وتبدأ المباريات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.