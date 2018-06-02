إسماعيل إبراهيم نجم التحكيم في «أمم الطائرة»

شارك حكمنا الدولي في الكرة الطائرة، إسماعيل إبراهيم، في إدارة 3 مباريات ضمن جولة بطولة الأمم للكرة الطائرة للسيدات، والتي جرت في بانكوك عاصمة تايلاند، ولفت حكمنا الدولي الأنظار إليه لمستواه المميز، واعتبر نجكا للتحكيم في إدارته 3 مباريات بنجاح، وشهدت فوز أميركا على ألمانيا والدومينيك، بنتيجة واحدة 3 - 0، وألمانيا على الدومينيك 3 -1، وكانت جولة بانكوك، المحطة الدولية الثانية في مسيرة إسماعيل، بعدما شارك في إدارة مباراتين في بطولة الأمم لطائرة السيدات، في ماكاو

وسيشارك إسماعيل إبراهيم، في إدارة مباريات جولة ثالثة من بطولة الأمم لطائرة الرجال في كوريا الجنوبية أيام 15 و16 و17 الجاري.