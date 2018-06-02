المرأة..تتحدى حواجز «ناس»

جاءت المشاركة الواسعة للسيدات في مسابقة تحدي ناس الليلي مساء أول من أمس أن النسخة السادسة لدورة ند الشبا الرياضية دورة تمكين المرأة بامتياز، بعد أن تم تكليف 5 فتيات بإدارة 5 بطولات مختلفة، هن فوزية محمد فريدون التي أدارت بطولتي الكرة الطائرة والبادل تنس ونورة حسن الجسمي سباق الدراجات الهوائية، ود. هدى المطروشي بطولة المبارزة ومدية خليفة السويدي لسباق الجري وتحدي ناس الليلي وعائشة محمد الجسمي بإدارة بطولة كرة السلة، إضافة إلى ظهور حورية الطاهري كأول مدربة في كرة قدم الصالات.

وخطفت الطبيبة المواطنة مهناز الكمالي الأنظار إليها من جديد بمشاركة مميزة في تحدي ناس الليلي، وذلك عقب فوزها الأسبوع الماضي بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية لفئة المواطنات الهواة.

وأوضحت الكمالي أنها تعشق الرياضة عموماً وبدأت هذا العام بممارسة هذا النوع من التحديات الرياضية، وقالت: بعدما شاركت في منافسات الألعاب الحكومية ضمن فريق هيئة الصحة في دبي، اكتسبت خبرة وتدربت على هذا النوع من التحدي، وهو ما جذبني للمشاركة في تحدي ناس الليلي للمرة الأولى.

وأضافت: هنا تحتاج إلى قوة بدنية تحديداً اليدين والبنية الجسدية بأكملها، وذلك على عكس الدراجات الهوائية التي يكون التركيز فيها على القدمين، بالمجمل العام فإنك تكتسب مهارات رياضية مفيدة للمستقبل.

كما برزت أسماء أحمد المنتصر لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الوصل للطائرة، ضمن قائمة المشاركين في منافسات تحدي ناس الليلي، وقالت: دورة ند الشبا الرياضية جذبتنا لممارسة أنواع جديدة من الألعاب الرياضية، تابعت التحدي في العام الماضي وأردت أن أتواجد فيه هذا العام، حيث شجعتني رفيقاتي على الحضور وتجربة هذا النوع من المنافسات الرياضية غير التقليدية.

وتابعت: يساهم هذا التحدي في تعزيز القوة البدنية ورفع مستوى اللياقة، وهي عوامل مهمة لأي لاعب بغض النظر عن الرياضة التي يتخصص بها.