سالم جميل: الفوز الكبير خطوة للمنافسة على اللقب

أكد مدرب الإمارات للسياقة، سالم جميل، أن فوز فريقه الكبير على الإمبراطور بنتيجة 16/‏‏1، وتخطي مجموعته بالعلامة الكاملة، ما هما إلا خطوة على طريق المنافسة على لقب دورة ند الشبا الرياضية.

وقال: «خططنا قبل مباراة الإمبراطور، لانتزاع صدارة المجموعة، دون النظر للنتيجة، على الرغم من أننا ضمنا التأهل، للابتعاد عن مواجهة فريق شرطة دبي، الذي يعد هو الأخر من المرشحين للقب».

وشدد سالم جميل على أن معلوماته عن فريق العاصفة الذي سيلاقيه اليوم محدودة للغاية لافتاً إلى أن أهم النقاط التي تلقاها أن المنافس لديه أجانب على مستوى عال، والأهم بالنسبة لنا أن نركز على أنفسنا ونلعب بنفس المستوى الذي ظهرنا به في دوري المجموعات للتأهل إلى نصف النهائي.