16 لاعباً يتأهلون إلى نهائي «المواي تاي»

شهدت مباريات الدور قبل النهائي من منافسات بطولة «المواي تاي»، التي أقيمت أمس في ختام البطولة الناجحة، تأهل 16 لاعباً لخوض المباريات النهائية لمختلف الأوزان.

وقد جاء تأهل محمد أجر عامر من فريق أكاديمية تيتان لملاقاة يوسف سعيد مرضى «أبوظبي مواي تاي» في نهائي وزن فوق 91 كغم للوزن الثقيل، ولعب زرفان أدريان «أبوظبي مواي تاي» مع طه علمي مروتي «نادي KO» في نهائي وزن تحت91 كغم، أما نهائي تحت 81 كغم فقد التقى عبد الودود الأزرق من فريق «برايمل»، مع زميله في نفس الفريق محمد الخطيب.

ولعب اللاعب الدولي أمين المعتصم من فريق نادي «برايمل» مع عبد الغني صابر «أبو ظبي» في نهائي وزن تحت 75 كغم، وتقابل فالتتين ثيباوت «أبوظبي مواي تاي» مع محمد البخاري من فريق نادي «بالرميثة» في وزن تحت 71 كغم، وشهد وزن تحت 67 كغم تأهل اللاعب رؤوف بليوز من فريق أبو ظبي لملاقاة زميله في نادي أبوظبي عبدالاله بوزكري، ولعب كمال تابا «كوليوم» مع اللاعب الدولي أيوب أحمامو «برايمل» في وزن تحت 63،5 كغم، وفي ختام وزن تحت 57 كغم كانت المواجهة بين بهارات أزهات كات «برايمل» مع محمد حسين الكثيري من نادي «كوبرا».