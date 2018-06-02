عبد العزيز بن حميد: الإقبال الكبير يترجم ثقافة الرياضة في المجتمع الإماراتي

قدم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ورئيس دائرة تنمية السياحة في عجمان ورئيس دائرة الثقافة والإعلام في عجمان، المشاركين في تحدي ناس الليلي مساء أول من أمس ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن الصعوبة التي واجهها المشاركون في تخطي الحواجز زادت في رفع التحدي بينهم، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في تحدي ناس الليلي يؤكد تعلق الشباب بالرياضة وانتشار ثقافة ممارستها بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وهو الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هذه الفعاليات.

حميد بن عمار وعبد الله بن ماجد النعيمي يشاركان في التحدي | البيان

وصرح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أنه كلما تعددت المسابقات الرياضية في الدولة بقدر ما تتوفر الخيارات التي يبحث عنها الشباب، وبالتالي تشكل عامل جذب له لممارسة الرياضة، مثمناً تنوع الألعاب في دورة ند الشبا الرياضية، وقال: الحمد الله، لدينا في دولة الإمارات العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام، ونشكر اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع لتحدي ناس الليلي.

وشهدت مسابقة التحدي مشاركة 930 متسابقاً من الجنسين تنافسوا في فئة الفردي في أجواء مميزة في قرية التحدي التي أقامتها اللجنة المنظمة، على أن تختتم الليلة مسابقة التحدي بإقامة منافسات فئة الفرق التي يشارك فيها نحو 760 متنافساً.

كما شارك في المنافسات الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، إلى جانب عدد كبير من الرياضيين من مختلف الجنسيات من عشاق هذا النوع من الفعاليات التي تشكل منافسة رياضية مجتمعية من خلال تعزيز النشاط البدني وتبني أسلوب حياة صحي في المجتمع، وتحفز الجميع على المشاركة بغض النظر عن النتيجة النهائية.

وأثنى الشيخ حميد بن عمار النعيمي على التنظيم الرائع لبطولة التحدي الليلي والمشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات ما يؤكد شعبية هذه الرياضة في الدولة، وقال: تأتي مشاركتنا في رياضة التحدي في إطار تشجيع شباب الإمارات على ممارستها خاصة في شهر رمضان المبارك لأنها تساعدهم في كل المجالات ومهمة للحفاظ على صحتهم.

عبد العزيز بن حميد النعيمي يتخطى إحدى الحواجز | البيان

من جهته أكد الشيخ محمد بن سلطان القاسمي عقب مشاركته في تحدي ناس الليلي مساء أول من أمس، أن دورة ند الشبا الرياضية تزداد تألقاً من عام إلى آخر بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقال: نشكر سمو ولي عهد دبي على هذه المبادرة الرائعة التي ترسّخ ثقافة الرياضة أسلوب حياة، والدورة من تميز إلى آخر بفضل دعم سموه ورعايته.

وعبر الشيخ محمد بن سلطان القاسمي عن إعجابه بالأجواء التي تميز الدورة ومنافسات تحدي ناس بشكل خاص الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة.

وفيما وصل عدد المسجلين في المنافسات 850 متنافساً قبل 24 ساعة على إغلاق باب التسجيل، فإن الساعات الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في التحدي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 930 متنافساً من مختلف الفئات والأعمار، الذين نجحوا بتجاوز 12 مانعاً رياضياً متنوعاً على مسافة 5 كلم، علماً إنه سيتم الكشف عن هوية الفائزين بعد مراجعة النتائج من اللجنة الفنية وتتويج الفائزين في اليوم الختامي للبطولة في صالة ند الشبا الرياضية.

وانطلق التحدي على شكل مجموعات وبفاصل زمني قدره 15 دقيقة بين كل مجموعة من المتنافسين، مع وضع نقاط متابعة تسجيل وقت عبور الحواجز بما في ذلك خط البداية والنهاية، حيث ارتدى جميع المشاركين الشريحة الإلكترونية الخاصة بالسباق، كما تم تأمين خدمات المياه على طول مسافة السباق، وتواجد كوادر طبية لمعالجة أي إصابات بواسطة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الصحة في دبي.

المشاركون تخطوا 12 عائقاً | البيان

نجاح

اعتبر عادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة، أن الإقبال الواسع على المشاركة في الساعات الأخيرة يعكس مدى الشعبية التي تحظى بها هذه التحديات التي باتت تقليداً تتميز به دبي على مدار العام، وتحديداً «تحدي ناس الليلي»، الذي بات محطة رئيسية يترقبها عشاق الرياضة من مختلف القدرات، حيث تابعنا معاً الجميع يحتفل بمجرد الوصول إلى خط النهاية بغض النظر عن النتيجة التي حققها.