محمد بن راشد يشهد سباق "الاوكس" الانجليزي بإنجلترا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ظهر اليوم، سباق "الاوكس" الإنجليزي الكلاسيكي للخيل المقام علي مضمار "ابسوم" العريق بإنجلترا، والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات .

والى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مختلف أشواط سباق الاوكس الانجليزي إذ شهدت فعاليات السباق مشاركة نخبة من أبرز وأقوي الخيول العالمية التي تنافست من أجل الفوز باللقب في هذا السباق الكلاسيكي، والذي تبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل "للفئة الأولى" .

وقد نال فريق جودلفين المركز الثاني في سباق الاوكس الكلاسيكي في نسخة ألفين وثمانية عشر بواسطة المهره "وايلد إيليوشن" بقيادة وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي بينما أنتزعت لقب السباق المهره "فور إيفر توغيذر" ، بقيادة الفارس دوناشا أوبرين، وإشراف المدرب إيدن أوبرين .

وحقق الجواد "ليك فولتا" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، المركز الاول في شوط "إنفستك سوري ستيكس" لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون بينما جاء في المركز الثاني المهر "أروم" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي .

وفي شوط "إنفستك هانديكاب" لمسافة الميل وربع الميل حقق المهر "عجمان كينغ" للشيخ محمد بن عبيد ال مكتوم المركز الاول بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب روجر فاريان، بعد منافسة حامية مع 11 خيلا لينتزع في ختام الشوط الفوز المستحق بجدارة .

وكانت خيول آل مكتوم قد حققت إنجازات مشرفة في سباق "الأوكس" الإنجليزي الكلاسيكي المخصص للمهرات خلال الأعوام الماضية، حيث نالت اللقب 12 مرة.

هذا وينطلق غدا سباق الديربي الانجليزي العريق في مضمار ابسوم لمسافة الميل ونصف الميل الفئة الاولي والذي يستأثر بإهتمام ومتابعة عشاق سباقات الخيول العالمية وتشارك فيه مجموعة من أبرز الخيول المتنافسة للفوز باللقب .

حضر السباق سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد ال مكتوم و حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الأميرة هيا بنت الحسين وعدد من الملاك وجماهير غفيرة من المهتمين بسباقات الخيل الكلاسيكية.