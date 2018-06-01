النيادي: استقبال محمد بن زايد وسام وحافز

أعرب رئيس وأعضاء اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، عن سعادتهم باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتخب المواي تاي.

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين والرياضيين، والذي يمثل لهم قلادة فخر واعتزاز، وحافزاً لمزيد من البذل والتألق والتمثيل المشرف، وهم يدافعون عن شعار بلادهم في مختلف البطولات والمنافسات الإقليمية والدولية.

كما حدث مؤخراً في بطولة العالم للمواي تاي، التي اختتمت مؤخراً في مدينة كانكون بالمكسيك، في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع، من القيادة الرشيدة، وقال عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد، عقب افتتاح بطولة المواي تاي بنادي ضباط القوات المسلحة، بأن الاستقبال جسد الكثير من قيم التقدير والاهتمام، ما يحفز الرياضيين لبذل الجهد والاعتزاز لشعار بلادهم.

كما حدث مؤخراً عندما عزف النشيد الوطني بكبرى الصالات الرياضية في المكسيك، اعترافاً بالمشاركة المشرفة لرياضة الإمارات، التي سجلت حضورها في ذلك الملتقي الرياضي العالمي، وسط 70 دولة، وهو من يدعو للفخر والاعتزاز، بمناسبة الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني للمواي تاي، والتي تمثل أولى المشاركات العالمية في مجال اللعبة.