إسدال الستار على «المواي تاي» في صالة المقطع اليوم

تختتم مساء اليوم بصالة المقطع بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة المواي تاي التي تقام للمرة الأولى ضمن بطولة زايد الرياضية 22.

وتأهل إلى دور الثمانية فيها، بعد تصفيات مثيرة شهدتها مرحلة دور الـ 16 كل: من يحيى إبراهيم في وزن تحت 63.5 كغ بفوزه على محمد وسيم بالانسحاب، وشهد وزن تحت 71 كغ تأهل شاليف يوكينا بفوزه على عبيد الكعبي، وفي الوزن نفسه الذي شهد مشاركة كبيرة تأهل محمد البخاري بالضربة القاضية على حساب أدهم إبراهيم.

وأما في وزن تحت 75 كغ فقد تأهل اللاعب الدولي أمين المعتصم بفوزه على هشام العدوي بالنقاط وفي وزن تحت 81 كغ بلغ المرحلة الثانية عبد الودود الأزرق بفوزه على ياسين مفتاح، وشهدت المرحلة الثالثة التي شارك في إدارتها 20 حكما ومحكمة تأهل أيوب احمامو ومحمد أسامة في وزن تحت 63،5 كغ، وتأهل من منافسات وزن تحت 71 كغ شالين يوكينا وفالنتين فيباوت وسوثايا سريرو ومحمد البخاري، وأما وزن تحت 75 كغ فقد شهد تأهل أربعة لاعبين في مقدمتهم الدولي أمين المعتصم، ثم محمد المخلوفي وعبد الغني صابر واللاعب بوغدان، وأما وزن تحت 81 كغ فقد شهد تأهل مهدي المزراوي.