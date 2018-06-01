المربع الذهبي لخماسيات الكرة يتحدد الليلة

دخلت منافسات خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال، مراحل الحسم، بإقامة الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، والتي يسعى من خلالها أبرز المرشحين للإبقاء على آمالهم في المنافسة على لقب النسخة الثانية والعشرين.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، عقب انتهاء الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، مساء أول من أمس، إذ تأهلت فرق أدنوك ووحدان وبن حمودة وسيرتا ومركز دكتور فراس للأسنان ومركز نيوكاسل الطبي والمدفعجية السوداني والشيخ طحنون بن سعيد.

مواجهات قوية

وتشهد مباريات الدور ربع النهائي، التي تحدد الليلة أطراف المربع الذهبي، مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي فريق أدنوك، أحد أبرز المرشحين للتتويج، حامل لقب النسخة الماضية، مع فريق سيرتا، الذي يعلم جيداً أن مهمته ليست بالسهلة.

وفي المباراة الثانية، يلعب فريق بن حمودة مع وحدان، في مباراة تصب كل ترشيحاتها نحو بن حمودة، الذي يضم لاعبي منتخب مصر لكرة الصالات، وأما المباراة الثالثة، تجمع مركز دكتور فراس للأسنان مع مركز نيوكاسل الطبي، في مواجهة متكافئة إلى حد كبير، بينما يواجه فريق الشيخ طحنون بن سعيد، الذي تصدر المجموعة الرابعة، فريق المدفعجية السوداني، وصيف المجموعة الثالثة.

نتائج وتأهل

وكانت مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، قد شهدت تنافساً قوياً من أجل التأهل إلى الدور الثاني، إذ اكتسح فريق بن حمودة منافسه سيرتا 0/4، وحقق جازيليز الياباني فوزاً مستحقاً على فريق عيال زايد 0/2، إلا أن الفوز لم يكن كافياً، ليودع الفريقان البطولة من الدول الأول، وجاءت المواجهة التي جمعت بين المدفعجية السوداني ومركز نيوكاسل الطبي، متكافئة.

وانتهت بالتعادل السلبي، وتأهلا سوياً عن المجموعة الثالثة، كما تعادل طيران الاتحاد مع اتصالات 2/2، وخرجا من البطولة، وفي المجموعة الرابعة، حقق فريق الشيخ طحنون بن سعيد، الفوز الثالث على التوالي، وبثلاثية في شباك فريق دائرة الطاقة، وتأهل فريق دكتور فراس للأسنان، بالفوز على ميا سان ميا 2/5، وأصبح وصيفاً للمجموعة، خلف الشيخ طحنون بن سعيد.

نهائي السيدات

ضمن منافسات سباعيات كرة القدم للسيدات، في بطولة زايد الرياضية الرمضانية، والتي تشهد مشاركة 9 فرق، تأهل فريقا رويال (أ) ورويال (ب) إلى النهائي، بعد مواجهات قوية في نصف نهائي البطولة، حظيت بحضور جماهيري كبير، وتأهل فريق رويال (أ)، بعد تغلبه على فريق سما للخيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما جاء تأهل رويال (ب) إلى النهائي، بتفوقه على منتخب الإمارات (أ) بنتيجة 4 ـ 1.