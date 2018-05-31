محمـد بن زايد: أبناء الإمارات يصنعون التفوق على مضمار المنافسة العالمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين، لاعبي ولاعبات الجوجيتسو أبطال وبطلات العالم من أصحاب المراكز الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

محمد بن زايد يصافح بطلات الجوجيتسو

وتبادل سموه مع فريق الجوجيتسو - الذي رافقه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو - التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.. داعين الله عز وجل أن يديم موفور الصحة والسعادة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. متمنين لدولة الإمارات مزيداً من التألق والتطور في كافة المجالات وخاصة في حصد المراكز المتقدمة للبطولات القارية والعالمية في شتى الرياضات.

سموه يربت على كتف أحد أبطال المستقبل

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنجازات أبناء الإمارات وهنأهم على التميز والتفوق وحصدهم المراكز الأولى.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهود في سبيل المحافظة على هذه الإنجازات وتحقيق المزيد منها.

وقال سموه «بإرادتكم وعزيمتكم الصلبة تصنعون تفوقكم وتميزكم بجدارة والذي يقودكم إلى منصات التتويج والصدارة وتسطرون تاريخاً مضيئاً لرياضة الإمارات على مضمار المنافسة العالمية.. كلنا فخورون بكم».

كما أشاد سموه بدعم الرعاة والشركاء ومساهمتهم الفاعلة مع الاتحاد في تحقيق الانجازات.

وكانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أقيمت في صالة مبادلة أرينا خلال الفترة من 14 إلى 29 أبريل الماضي بمشاركة 9000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.





محمد الظاهري:الاستقبال وسام على صدورنا

أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام على صدر أسرة الجوجيتسو، حيث إن الاستقبال يرفع الهمم وينمي الطموح نحو بذل أقصى جهد لتحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية.

وأضاف: الاستقبال يوم عيد لنا، وأتوجه بأسمى آيات الشكر إلى سموه لتخصيص فترة زمنية من وقت سموه، رغم مشاغل ومسؤوليات سموه الكبيرة، ما ينعكس بالإيجاب على أبنائه وبناته من أجل مواصلة العمل بجدية لتطوير اللعبة والسير في الطريق الصحيح كما خطط لها.

من ناحية أخرى شدد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، مسؤول الأندية، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبطال الجوجيتسو وسام على صدورنا جميعاً، وله الأثر الإيجابي الطيب في جميع منتسبي الجوجيتسو، خصوصاً صغار السن والذين يحلمون على مدار الموسم بمصافحة سموه، حتى إن الكثير من أبنائنا اللاعبين واللاعبات، يبذلون قصارى جهدهم خلال الموسم ليس من أجل إحراز مركز متقدم فحسب، بل من أجل وضع اسمهم بين قائمة المتميزين حتى يحظوا بمصافحة سموه.

وأضاف: «بو خالد» أطال الله في عمره دائم الدعم للجوجيتسو والرياضة الإماراتية عامة، ونحن محظوظون بعطاء سموه، ونسعى جميعاً من أجل رد جزء من جميل سموه، والذي يشمل أسرة الجوجيتسو سواء بتشريف سموه بالحضور خلال المنافسات وآخرها بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين المختتمة نهاية أبريل الماضي، أو الاستقبال السنوي لأبنائه وبناته المتميزين، ما يجعلنا في اتحاد الجوجيتسو في حالة عمل دائمة وبذل أقصى جهد، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، والاستقبال يأتي قبل انطلاق البطولة العالمية «آسياد جاكرتا» أغسطس المقبل، وهو حافز لأبنائنا لتحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن خفاقة في هذا المحفل الدولي الكبير.

نجمات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو خلال الاستقبال

فهد علي: تشريف لأسرة الجوجيتسو

قال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاعبين واللاعبات والأطقم الفنية والإدارية للاتحاد، هو تشريف لأسرة الجوجيتسو وحافز معنوي كبير لما هو قادم من استحقاقات وأقربها «آسياد جاكرتا» أغسطس المقبل. وأضاف: سموه دائم الاستقبال لأصحاب الإنجازات من أبناء الوطن وليس فقط في الجوجيتسو بل في جميع الألعاب، ولا شك أن مصافحة سموه حافز معنوي للجميع، ومحطة تقرب اللاعبين واللاعبات صغار السن إلى طريق الإنجازات. وتابع: وجود «بو خالد» أطال الله في عمره في مناسبات الجوجيتسو نبراس يضيء لنا الطريق، وتوجيهات سموه هي العامل الأول والباعث على تقدم رياضة النبلاء، وقد سبق وأن شرفنا سموه بحضوره خلال منافسات بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، والتي اختتمت، نهاية أبريل الماضي، والآن يفتح لنا أبوابه مجدداً لمنح الجميع دفعة معنوية قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية الوطن خفاقة في المحافل الدولية.

وقال حمد نواد لاعب منتخبنا الوطني للحزام الأزرق فئة الكبار، والذي أحرز أخيراً، ذهبية بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، إن مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينتظرها اللاعبون واللاعبات مع كل عام، وأن مصافحة سموه تشريف وحافز كبير للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أنه وزملاءه ينتظرون هذه المقابلة كل عام، ولذلك فإنهم يبذلون قصارى جهدهم خلال بطولات الموسم حتى يكونوا من بين المتميزين ويناولون شرف مصافحة سموه.

وعن الأثر الإيجابي لمقابلة سموه قال نواد: لا شك أنها دفعة معنوية قوية، قبل خوض غمار منافسات آسياد جاكرتا أغسطس المقبل، هذه البطولة الكبرى التي يتطلع أبطال الإمارات إلى تحقيق الإنجازات فيها واعتلاء منصات التتويج، وأحمد الله أنني ضمن القائمة التي تخوض هذه البطولة الكبرى، لافتاً إلى أن اتحاد الجوجيتسو يبذل الجهد ويوفر المناخ المناسب من أجل التجهيز الأمثل لهذه البطولة الكبرى.