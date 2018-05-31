850 متسابقاً في «تحدي ناس الليلي»

يدشن 850 متسابقاً منافسات الفردي في مسابقة «تحدي ناس الليلي» التي تعد واحدة من أكثر المنافسات التي تمزج بين القوة البدنية والمتعة في تجاوز العوائق الرياضية المتنوعة التي تمتد لمسافة 5 كلم في موقع أقامته اللجنة المنظمة في الهواء الطلق عند مجمع ند الشبا الرياضي.

وتعد منافسات فئة الفردي المحطة الأولى في بطولة التحدي، حيث ستقام يوم بعد غد السبت منافسات فئة الفرق التي يشارك فيها نحو 700 فريق، حيث يتم احتساب الزمن لكل مشارك بصورة فردية منفصلة في فئة الفردي، فيما يتم احتساب نتيجة جميع أفراد الفريق بمجموع كلي معاً في فئة الفرق.

وكشفت اللجنة المنظمة أن باب التسجيل تم إغلاقه ليلة أمس الأول، بعد إقبال كبير للمشاركة في هذه المنافسات التي باتت تحظى بشعبية واسعة في المجتمع، حيث كانت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أقامت تحديا مماثلا أطلقت عليه اسم «تحدي السعادة» في شهر مايو الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، فيما تقام على مدار العام تحديات رياضية بأسلوب مشابه في فعاليات متنوعة في دبي.

وأوضح عادل البناي رئيس اللجنة الفنية، أن التحدي سينطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً وعلى شكل مجموعات وبفاصل زمني قدره 15 دقيقة، على أن يتم وضع نقاط متابعة تسجيل وقت عبور الحواجز بما في ذلك خط البداية والنهاية، ويتوجب على جميع المشاركين الالتزام بارتداء الشريحة الإلكترونية الخاصة بالسباق.