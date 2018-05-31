العطية: «البادل تنس» حقق نقلة نوعية

أكد لاعب «البادل تنس» خالد العطية أن اللعبة حققت نقلة نوعية في الإمارات بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل.

وأوضح العطية أن أكبر مكسب حققته دورة ند الشبا هو مساهمتها في تطوير مستويات اللاعبين المواطنين، وقال: يوجد تطور كبير في مستوى اللاعبين المواطنين والدليل على ذلك حقق 5 لاعبين منهم التأهل إلى أدوار متقدمة لأول مرة في الفئة المفتوحة التي تشهد مشاركة لاعبين من اسبانيا والأرجنتين، والأجانب بشكل عام، 3 منهم بلغوا نصف النهائي.

وأضاف: في السابق كان اللاعبون المواطنون يغادرون البطولة من الدور الأول عكس النسخة الحالية التي حققوا فيها نتائج مميزة، ما يؤكد تطور مستواهم وفي فئة المواطنين رجال كان يشارك في السابق 10 فرق، هذه المرة شارك 22 فريقاً.

وصرح العطية أن التطور أصبح واقعاً ملموساً في رياضة «البادل تنس» التي تشهد تحسناً في مستويات اللاعبين من الناحية الفنية بفضل الاحتكاك واللعب في عدة بطولات على مدار العام سواء في الدولة أو في الخارج.

وأكد العطية أن هناك فرقاً شاسعاً بين النسخة الأولى في 2013 والنسخة الحالية ليس فقط على صعيد المستوى الفني للاعبين بل أيضاً من ناحية التنظيم والإقبال المتزايد على اللعبة.