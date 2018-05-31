«النيابة» و«البلدية» يتصدران سلة الكراسي

تصدر فريق النيابة العامة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن القيادة العامة بشرطة دبي الثاني بـ5 نقاط، ثم جاء ديوا الثالث بـ3 نقاط والأنصار للصرافة الرابع وجي كي للرياضة الخامس بنقطتين لكل منهما، وذلك بنهاية اليوم الثالث لمنافسات بطولة سلة الكراسي المتحركة في دورة ند الشبا الرياضية. فيما تصدر فريق بلدية دبي المجموعة الثانية بـ6 نقاط يليه هيئة الطرق والمواصلات بـ4 نقاط ثم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بفارق الأهداف، وحل فريق هيئة الصحة رابعاً ثم دناتا للسفريات خامساً بنقطتين لكليهما.

ويسدل الستار مساء اليوم عن الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، حيث يلتقي في الجولة الأخيرة الأنصار للصرافة مع ديوا في المجموعة الأولى والمباراة الثانية تجمع بين هيئة الصحة بدبي مع دناتا للسفريات في المجموعة الثانية والمواجهة الثالثة تجمع بين النيابة العامة وجي كي للرياضة ضمن المجموعة الأولى فيما ستكون المباراة الأخيرة في الأمسية بين بلدية دبي ودبي لخدمات الإسعاف.

ويتحدد بعد الجولة الأخيرة الفرق الأربعة التي تتأهل للدور نصف النهائي، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، ويلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول الثانية مع ثاني الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، والفائزان يلعبان في نهائي البطولة الثلاثاء المقبل بصالة ند الشبا، والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع، وهي المواجهة التي تسبق النهائي في نفس الصالة.